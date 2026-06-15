Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент Франции и глава МИД обвинили Россию в якобы атаке на Киево-Печерскую лавру.
- Мария Захарова отметила, что французские власти не высказались о погибших в Старобельске из-за теракта ВСУ.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Жан-Ноэль Барро обвинили Россию в якобы атаке на Киево-Печерскую лавру, но так и не высказались о теракте ВСУ в Старобельске, заявила Мария Захарова.
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"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", — написала официальный представитель МИД в Telegram-канале.
Как пояснили в Минобороны России, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
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"При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической Православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова", — добавила дипломат.
Кроме того, на Западе до сих пор никого не волновало, что Киево-Печерская лавра, по сути, подвергается разграблению, отметила Захарова.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.