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МИД: Макрон обвинил Россию в ударе по лавре, хотя о Старобельске молчал - РИА Новости, 15.06.2026
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13:51 15.06.2026 (обновлено: 18:53 15.06.2026)
МИД: Макрон обвинил Россию в ударе по лавре, хотя о Старобельске молчал

Захарова: Макрон обвинил Россию в ударе по лавре, хотя о Старобельске молчал

© REUTERS / Thomas PeterПожар в Киево-Печерской лавре
Пожар в Киево-Печерской лавре - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Пожар в Киево-Печерской лавре
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Франции и глава МИД обвинили Россию в якобы атаке на Киево-Печерскую лавру.
  • Мария Захарова отметила, что французские власти не высказались о погибших в Старобельске из-за теракта ВСУ.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон и глава МИД Жан-Ноэль Барро обвинили Россию в якобы атаке на Киево-Печерскую лавру, но так и не высказались о теракте ВСУ в Старобельске, заявила Мария Захарова.
«

"Ни слова за эти недели про убитых в Старобельске ребят в официальном Париже так и не сказали", — написала официальный представитель МИД в Telegram-канале.

Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
В МИД КНР прокомментировали пожар в Киево-Печерской лавре
Вчера, 12:11
Как пояснили в Минобороны России, комплекс зданий Киево-Печерской лавры поразила ракета американского зенитного комплекса Patriot, у которой мог истечь срок годности.
Захарова подчеркнула, что Запад вместе с Киевом состряпали очередной фейк.
«

"При этом за все последние годы про преследование режимом Зеленского канонической Православной церкви на Украине и попытки установления контроля над Киево-Печерской лаврой с применением физического и психологического насилия европейскими политиками не было произнесено ни слова", — добавила дипломат.

Кроме того, на Западе до сих пор никого не волновало, что Киево-Печерская лавра, по сути, подвергается разграблению, отметила Захарова.
В начале июня представитель МИД Украины Георгий Тихий заявил, что Киев рассчитывает получить ракеты-перехватчики, в том числе для Patriot, с истекающим сроком годности.
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Специальная военная операция на УкраинеФранцияРоссияМария ЗахароваСтаробельскВооруженные силы УкраиныВ миреЭммануэль МакронЖан-Ноэль Барро
 
 
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