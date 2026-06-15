ФСБ задержала пятерых фигурантов дела Mind Money Limited о мошенничестве

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ФСБ пресекла деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских компаний на сумму более семи миллиардов.
- Задержаны пятеро фигурантов, трое из которых отправлены под стражу, еще двое — под домашний арест.
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Дело кипрской брокерской компании Mind Money Limited связано с обменом замороженных американских депозитарных расписок на акции российских компаний, задержаны пятеро фигурантов, трое из которых отправлены под стражу, еще двое – под домашний арест, сообщил ЦОС ФСБ.
ФСБ пресекла противоправную деятельность руководителей кипрской брокерской компании Mind Money Limited и их сообщников, причастных к мошенничеству с акциями российских телекоммуникационных и топливно-энергетических компаний на сумму более семи миллиардов.
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"Установлено, что злоумышленники, действуя в нарушение антисанкционного законодательства, запрещающего выпуск и обращение иностранных депозитарных расписок на акции российских эмитентов, получили права на акции публичных российских компаний, которые обращались до установления запрета на зарубежных фондовых рынках. Реализуя мошенническую схему, подозреваемые вступили в сговор с руководством ООО "Инвестиционная палата" и, используя поддельные документы, осуществили обмен "замороженных" американских депозитарных расписок на акции российских компаний", - отмечается в релизе.
Следственное управление ФСБ возбудило уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере. По местам проживания фигурантов и офисах компании в Москве и Санкт-Петербурге прошли обыски, изъяты средства связи, документы, печати российских и иностранных юрлиц, цифровые носители с криптокошельками, более 100 миллионов рублей.
"Решением суда троим подозреваемым избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, двоим – домашний арест. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.