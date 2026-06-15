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Бизнес Забайкалья получил господдержку на 770 млн рублей с начала года - РИА Новости, 15.06.2026
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Твой бизнес
 
11:51 15.06.2026
Бизнес Забайкалья получил господдержку на 770 млн рублей с начала года

Бизнес Забайкальского края получил господдержку на 770 млн рублей с начала года

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкБанкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Забайкалье с начала года бизнесу оказали господдержку на 770,9 миллиона рублей.
  • Приоритетными направлениями поддержки остаются производство, туризм, логистика, сервис, сельское хозяйство.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Забайкалье оказали господдержку бизнесу на 770,9 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Средства были выданы в виде льготных займов – 232,7 миллиона рублей, поручительств – 538,2 миллиона рублей. Прирост за неделю составил 14,7 миллиона рублей.
"Для нас по-прежнему приоритетными направлениями остаются производство, туризм, логистика, сервис, сельское хозяйство. А среди поддержанных за неделю проектов есть парк отдыха в Агинском округе и производство сувенирной продукции в Красночикойском", – отметила министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.
Поддержка бизнеса в регионе осуществляется при участии национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".
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