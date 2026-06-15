Бизнес Забайкалья получил господдержку на 770 млн рублей с начала года

Краткий пересказ от РИА ИИ В Забайкалье с начала года бизнесу оказали господдержку на 770,9 миллиона рублей.

Приоритетными направлениями поддержки остаются производство, туризм, логистика, сервис, сельское хозяйство.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Забайкалье оказали господдержку бизнесу на 770,9 миллиона рублей с начала года, сообщает пресс-служба правительства региона.

Средства были выданы в виде льготных займов – 232,7 миллиона рублей, поручительств – 538,2 миллиона рублей. Прирост за неделю составил 14,7 миллиона рублей.

"Для нас по-прежнему приоритетными направлениями остаются производство, туризм, логистика, сервис, сельское хозяйство. А среди поддержанных за неделю проектов есть парк отдыха в Агинском округе и производство сувенирной продукции в Красночикойском", – отметила министр экономики Забайкалья Жаргалма Бадмажапова, ее слова приводит пресс-служба.