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Ямаль не вошел в стартовый состав испанцев на первый матч команды на ЧМ - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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17:41 15.06.2026 (обновлено: 18:07 15.06.2026)
Ямаль не вошел в стартовый состав испанцев на первый матч команды на ЧМ

Ямаль не вошел в стартовый состав сборной Испании на первый матч команды на ЧМ

© Соцсети футболистаЛамин Ямаль
Ламин Ямаль - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Соцсети футболиста
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль остался в запасе на стартовый матч команды на чемпионате мира против команды Кабо-Верде.
  • Ламин Ямаль получил травму задней поверхности бедра и пропустил остаток клубного сезона.
  • Матч первого тура группы Н между Испанией и Кабо-Верде пройдет 15 июня в американской Атланте.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль остался в запасе на стартовый матч команды на чемпионате мира против команды Кабо-Верде, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Форвард "Барселоны" Ямаль получил травму задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который прошел 22 апреля, и пропустил остаток клубного сезона. В текущем сезоне Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. Ранее главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что игрок готов выйти на замену в матче с командой Кабо-Верде.
Стартовый состав испанцев выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Маркос Льоренте, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри (капитан), Педри, Фабиан Руис, Гави, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес.
В стартовом составе сборной Кабо-Верде выйдет полузащитник "Краснодара" и чемпион России Кевин Ленини. Нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол начнет матч на скамейке запасных.
Также у дебютантов чемпионата мира с первых минут на поле выйдут: Возинья (вратарь), Дини, Пику Лопеш, Сидни Кабрал, Стивен Морейра, Кевин Ленини, Жоване Кабрал, Жамиру Монтейру, Ларос Дуарте, Дайлон Ливраменто, Райан Мендеш (капитан).
Матч первого тура группы Н пройдет 15 июня в американской Атланте, начало - 19:00 мск.
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