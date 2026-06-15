Ямаль не вошел в стартовый состав испанцев на первый матч команды на ЧМ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль остался в запасе на стартовый матч команды на чемпионате мира против команды Кабо-Верде.
- Ламин Ямаль получил травму задней поверхности бедра и пропустил остаток клубного сезона.
- Матч первого тура группы Н между Испанией и Кабо-Верде пройдет 15 июня в американской Атланте.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Нападающий сборной Испании Ламин Ямаль остался в запасе на стартовый матч команды на чемпионате мира против команды Кабо-Верде, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Форвард "Барселоны" Ямаль получил травму задней поверхности бедра в матче 33-го тура чемпионата Испании против "Сельты", который прошел 22 апреля, и пропустил остаток клубного сезона. В текущем сезоне Ямаль провел за "Барселону" 45 матчей во всех турнирах и забил 24 мяча. Ранее главный тренер испанцев Луис де ла Фуэнте заявил, что игрок готов выйти на замену в матче с командой Кабо-Верде.
Стартовый состав испанцев выглядит следующим образом: Унаи Симон (вратарь), Маркос Льоренте, Пау Кубарси, Эмерик Лапорт, Марк Кукурелья, Родри (капитан), Педри, Фабиан Руис, Гави, Микель Оярсабаль и Ферран Торрес.
В стартовом составе сборной Кабо-Верде выйдет полузащитник "Краснодара" и чемпион России Кевин Ленини. Нападающий тольяттинского "Акрона" Жилсон Беншимол начнет матч на скамейке запасных.
Также у дебютантов чемпионата мира с первых минут на поле выйдут: Возинья (вратарь), Дини, Пику Лопеш, Сидни Кабрал, Стивен Морейра, Кевин Ленини, Жоване Кабрал, Жамиру Монтейру, Ларос Дуарте, Дайлон Ливраменто, Райан Мендеш (капитан).
Матч первого тура группы Н пройдет 15 июня в американской Атланте, начало - 19:00 мск.