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Выпускники программы "Герои Ямала" получили дипломы - РИА Новости, 15.06.2026
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Ямало-Ненецкий автономный округ
 
11:48 15.06.2026
Выпускники программы "Герои Ямала" получили дипломы

Губернатор Артюхов вручил дипломы 30 выпускникам программы "Герои Ямала"

© Фото : Правительство ЯНАО/Наталья СкнарьВыпускники программы "Герои Ямала" получили дипломы
Выпускники программы Герои Ямала получили дипломы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Правительство ЯНАО/Наталья Скнарь
Выпускники программы "Герои Ямала" получили дипломы
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Тридцать участников программы "Герои Ямала" защитили свои выпускные проекты и завершили обучение.
  • Программа "Герои Ямала" стартовала в сентябре 2025 года и включала четыре очных модуля по темам государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий управления.
САЛЕХАРД, 15 июн – РИА Новости. Тридцать участников образовательной программы "Герои Ямала" защитили свои выпускные проекты и завершили обучение, дипломы вручил губернатор региона Дмитрий Артюхов, сообщили в правительстве ЯНАО.
По данным пресс-службы, программа, стартовавшая в сентябре 2025 года, длилась целый учебный год и включала четыре очных модуля, в которых были изучены темы государственной политики, экономики, регионального управления и современных технологий управления. Каждый модуль сопровождался стажировками в органах власти и местных самоуправлениях.
В процессе обучения 30 участников программы работали над проектами, направленными на решение актуальных проблем региона. Их наставниками выступили заместители губернатора, главы муниципалитетов, директора департаментов и ямальские парламентарии. Защита выпускных работ прошла 12 июня.
«

"За год вашего обучения прошли десятки встреч с молодежью, участие в самых разных важных мероприятиях. Вы, имея личный авторитет, на своем опыте показываете, что такое настоящая любовь к Родине. Впереди еще много нашей совместной работы. Мы будем встречаться на самых разных площадках – патриотических, спортивных. Важнейшая задача – возвращение ребят, которые сегодня находятся на полях специальной военной операции. Вы будете проводниками этой работы, проводниками честного разговора", - приводятся в сообщении слова Артюхова.

Губернатор также заверил, что наставничество над участниками будет продолжено, и организаторы окажут полное содействие при возникновении вопросов дальнейшего развития, включая повышение квалификации и получение дополнительного образования.
В правительстве региона уточнили, что проект "Герои Ямала" является региональным аналогом федеральной программы "Время героев", запущенной в 2025 году по инициативе губернатора Дмитрия Артюхова в рамках исполнения поручения президента России.
 
Ямало-Ненецкий автономный округРоссияДмитрий АртюховЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)Ямал
 
 
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