Выпускники программы "Герои Ямала" получили дипломы

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"За год вашего обучения прошли десятки встреч с молодежью, участие в самых разных важных мероприятиях. Вы, имея личный авторитет, на своем опыте показываете, что такое настоящая любовь к Родине. Впереди еще много нашей совместной работы. Мы будем встречаться на самых разных площадках – патриотических, спортивных. Важнейшая задача – возвращение ребят, которые сегодня находятся на полях специальной военной операции. Вы будете проводниками этой работы, проводниками честного разговора", - приводятся в сообщении слова Артюхова.