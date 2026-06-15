В Якутии стартует программа "Малый бизнес для большой семьи"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Образовательная программа «Малый бизнес для большой семьи» пройдет в Якутске с 6 по 10 июля этого года.
- Программа направлена на поддержку предпринимательских инициатив многодетных семей и включает пятидневный интенсивный курс с консультациями экспертов и разработкой бизнес-проекта.
- Автор лучшей бизнес-идеи получит грантовую поддержку в размере 150 тысяч рублей.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Образовательная программа "Малый бизнес для большой семьи" пройдет в Якутске Республики Саха (Якутия) с 6 по 10 июля этого года, сообщает пресс-служба правительства региона.
Программа реализуется в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика", инициированного президентом РФ Владимиром Путиным и направлен на поддержку предпринимательских инициатив многодетных семей республики.
Подать заявку на участие можно до 23 июня 2026 года. Участников ждет пятидневный интенсивный курс, в ходе которого они смогут развить предпринимательские навыки, получить консультации экспертов, посетить успешные предприятия и подготовить собственный бизнес-проект.
В конце обучения участникам необходимо защитить разработанный проект. Автор лучшей бизнес-идеи получит грантовую поддержку в размере 150 тысяч рублей на реализацию и развитие своего дела.
К участию приглашаются физические лица, самозанятые граждане, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы не более трех лет на дату начала программы. Обязательным условием является принадлежность к многодетной семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 18 лет. Принять участие могут жители республики старше 14 лет. От одной семьи допускается участие не более двух человек.