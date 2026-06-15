В Якутии стартует программа "Малый бизнес для большой семьи"

Подать заявку на участие можно до 23 июня 2026 года. Участников ждет пятидневный интенсивный курс, в ходе которого они смогут развить предпринимательские навыки, получить консультации экспертов, посетить успешные предприятия и подготовить собственный бизнес-проект.

К участию приглашаются физические лица, самозанятые граждане, а также субъекты малого и среднего предпринимательства, которые зарегистрированы не более трех лет на дату начала программы. Обязательным условием является принадлежность к многодетной семье, воспитывающей трех и более детей в возрасте до 18 лет. Принять участие могут жители республики старше 14 лет. От одной семьи допускается участие не более двух человек.