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Диетолог рассказал о вредной и полезной яичнице - РИА Новости, 15.06.2026
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12:17 15.06.2026
Диетолог рассказал о вредной и полезной яичнице

Врач Поляков: самая вредная яичница с колбасой, а наиболее полезная - с овощами

© Shutterstock/FOTODOM / CaftorЯичница с брокколи
Яичница с брокколи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Shutterstock/FOTODOM / Caftor
Яичница с брокколи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самой вредной считается яичница с колбасой или сосисками, а наиболее полезной — с овощами, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
  • По словам диетолога, предпочтительнее вареное яйцо, но жареное тоже допустимо, однако самая вредная часть в жареных продуктах — это корочка.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самой вредной яичницей считается блюдо с колбасой или сосисками, а наиболее полезной с овощами, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный - это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный - яичница с овощами. Что касается омлета - самое вредное в жареных продуктах - это корочка", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, предпочтительнее вареное яйцо, но жареное - тоже не проблема. Яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен, а также содержат хорошо усвояемый белок, заключил Поляков.
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