Диетолог рассказал о вредной и полезной яичнице

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самой вредной яичницей считается блюдо с колбасой или сосисками, а наиболее полезной с овощами, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.

По словам диетолога, предпочтительнее вареное яйцо, но жареное - тоже не проблема. Яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен, а также содержат хорошо усвояемый белок, заключил Поляков.