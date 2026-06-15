Диетолог рассказал о вредной и полезной яичнице

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самой вредной считается яичница с колбасой или сосисками, а наиболее полезной — с овощами, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
- По словам диетолога, предпочтительнее вареное яйцо, но жареное тоже допустимо, однако самая вредная часть в жареных продуктах — это корочка.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Самой вредной яичницей считается блюдо с колбасой или сосисками, а наиболее полезной с овощами, рассказал диетолог и эндокринолог Антон Поляков.
"Если попытаться ответить на вопрос, какой вариант самый вредный, а какой самый полезный, то самый вредный - это яичница с колбасой или сосисками, а самый полезный - яичница с овощами. Что касается омлета - самое вредное в жареных продуктах - это корочка", - сказал Поляков aif.ru.
По словам диетолога, предпочтительнее вареное яйцо, но жареное - тоже не проблема. Яйца богаты холином, который улучшает структуру печени и головного мозга, нормализует жировой обмен, а также содержат хорошо усвояемый белок, заключил Поляков.