Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Днепропетровске прогремели взрывы.
- В части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы прогремели в Днепропетровске на юго-востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное".
"В Днепропетровске слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Днепропетровской области звучит сигнал воздушной тревоги.