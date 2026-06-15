В Харькове вновь прогремел взрыв

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел очередной взрыв на фоне воздушной тревоги.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Очередной взрыв прогремел в понедельник в Харькове на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в понедельник украинский телеканал "Общественное" дважды сообщал о взрывах в Харькове.
"Третий взрыв в Харькове", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале телеканала.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сигнал воздушной тревоги звучит в части Харьковской области.
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