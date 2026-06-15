В Киеве и других городах на Украине прогремели взрывы

МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Киеве и четырех других украинских городах ночью прогремели взрывы, передают местные СМИ.

"Мощные взрывы в Киеве", — пишет "Страна.ua" в Telegram-канале.

В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.