В Киеве и других городах на Украине прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве, Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове ночью прогремели взрывы.
- Воздушную тревогу объявляли почти по всей Украине, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. В Киеве и четырех других украинских городах ночью прогремели взрывы, передают местные СМИ.
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"Мощные взрывы в Киеве", — пишет "Страна.ua" в Telegram-канале.
Незадолго до этого сообщалось о еще одной серии таких инцидентов в украинской столице. Кроме того, поступила информация о звуках детонации в Днепропетровске, Харькове, Кропивницком и Чернигове.
По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, воздушную тревогу объявляли почти по всей стране, за исключением нескольких западных регионов и Одесской области.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования и дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18