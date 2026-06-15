В Казани к саммиту Россия — АСЕАН открылась выставка "Сделано в Татарстане"

КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Выставка достижений "Сделано в Татарстане" с участием около 100 компаний республики пройдет в Казани в дни саммита Россия-АСЕАН, сообщает фонд "Росконгресс".
"В Центре уникального мастерства в Казани пройдет выставка достижений Республики Татарстан "Сделано в Татарстане". Экспозиция станет частью программы саммита Россия-АСЕАН и представит гостям промышленный, научно-технологический, социально-гуманитарный потенциал республики", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что с 15 по 19 июня выставка будет работать для участников саммита, а 20 и 21 июня откроет свои двери для всех желающих.
"Сегодня Ассоциация государств Юго-Восточной Азии является приоритетным направлением для внешнеэкономической деятельности Татарстана. Мы активно работаем почти со всеми странами. Их делегации проявляют большой интерес к нашей республике, что подтверждается визитами на самом высоком уровне", - отметил заместитель премьер-министра Татарстана - министр промышленности и торговли Олег Коробченко.
Компании Татарстана также заинтересованы в сотрудничестве со странами Юго-Восточной Азии, добавило он. Министерство проводит регулярные встречи с торгпредами, в которых приняли участие представители Филиппин, Малайзии, Индонезии, Таиланда, Сингапура и Вьетнама. Этот формат помог десяткам предприятий-экспортеров найти ниши, узнать об особенностях экономики дружественных государств.
Коробченко сообщил, что в экспозиции "Сделано в Татарстане" свою высокотехнологичную продукцию представят около 100 ведущих компаний – Казанский вертолетный завод, "КАМАЗ", "Соллерс Алабуга", "Аурус", Казанское моторостроительное производственное объединение, "ПОЗиС", "Татнефть" и другие. Министр выразил уверенность, что саммит станет новым трамплином для развития сотрудничества.
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Для посетителей выставки будут организованы уличная и внутренняя зоны общей площадью более 4 тысяч квадратных метров. В уличной экспозиции будут представлены 30 единиц техники, среди которых вертолет "Ансат-М", линейка автомобилей "Камаз", "Соллерс", электромобиль "Атом", автобусы, сельскохозяйственная техника, мобильные медицинские комплексы и другие разработки татарстанских производителей.
Внутренняя экспозиция объединит компании и организации, представляющие промышленный, медицинский, инфокоммуникационный, аграрный научно-образовательный, туристический и социально-гуманитарный потенциал Татарстана.
Юбилейный саммит, посвященный 35-летию отношений между Россией и АСЕАН пройдет в Казани 17-19 июня. АСЕАН создана в 1967 году, в нее входят 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины. В Казани планируется обменяться мнениями по наиболее актуальным вопросам международной и региональной повестки, обсудить вопросы углубления сотрудничества между Россией и АСЕАН.
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