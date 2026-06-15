В Казани к саммиту Россия — АСЕАН открылась выставка "Сделано в Татарстане"

КАЗАНЬ, 15 июн – РИА Новости. Выставка достижений "Сделано в Татарстане" с участием около 100 компаний республики пройдет в Казани в дни саммита Россия-АСЕАН, сообщает фонд "Росконгресс".

Отмечается, что с 15 по 19 июня выставка будет работать для участников саммита, а 20 и 21 июня откроет свои двери для всех желающих.