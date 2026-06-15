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Эксперт по этикету рассказала, как уместно одеться на выпускной - РИА Новости, 15.06.2026
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03:55 15.06.2026 (обновлено: 10:59 15.06.2026)
Эксперт по этикету рассказала, как уместно одеться на выпускной

Эксперт Баранова призвала отказаться от эпатажа на выпускном вечере

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкВыпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве
Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рекомендует выпускникам отказаться от эпатажа и выбирать сбалансированные наряды для выпускного вечера.
  • Среди основных ошибок в образе выпускниц эксперт отметила белые пышные платья в пол и избыточную открытость в виде экстремального мини, глубоких декольте, прозрачных вставок.
  • Татьяна Баранова рекомендует родителям придерживаться элегантной сдержанности и гармоничности в нарядах, а для отцов идеальным решением станет классический элегантный костюм.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наряд на выпускной вечер должен быть сбалансированным, выпускникам стоит отказаться от эпатажа, а внешний вид родителей должен быть презентабельным и гармоничным, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.
Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что выпускные в российских школах пройдут 27 июня.
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"Выпускной вечер - это не только и не столько неформальный праздник, а торжественная академическая церемония. Это значит, что наряды должны соответствовать требованиям приличия", - сказала Баранова.
Среди основных ошибок в образе выпускниц эксперт указала на белые пышные платья в пол, которые напоминают подвенечный наряд. Еще одна распространенная крайность, как отметила Баранова, - это избыточная открытость в виде экстремального мини, глубоких декольте, прозрачных вставок.
"Этикет требует баланса: если у платья открыта спина, то передняя часть должна быть максимально лаконичной, а при высоком разрезе на юбке крайне нежелателен броский или открытый лиф. Также в стенах школы недопустим эпатаж", - заявила Баранова.
При этом юношам, как отметила Баранова, необязательно быть в строгом костюме.
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"Чтобы молодым людям выглядеть элегантно и чувствовать себя раскованно, можно присмотреться к сочетанию брюк с блейзером и строгой белой рубашкой. Получается классический образ, вполне уместный на таком торжестве", - рекомендовала эксперт.
Кроме самих выпускников важными участниками торжества выступают и их родители.
"Их внешний вид должен быть презентабельным, гармоничным и соответствующим уровню мероприятия", - указала Баранова.
Мамам эксперт рекомендует придерживаться элегантной сдержанности, избегать крайностей - отказаться как от чрезмерно строгого офисного стиля, так и от вычурных, пафосных вечерних туалетов, которые могут визуально конкурировать с нарядами дочерей.
Баранова отметила, что для отцов идеальным решением станет классическая элегантность и качественный мужской костюм.
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