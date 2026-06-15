Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве. Архивное фото

Выпускники на общегородском школьном выпускном в Парке Горького в Москве

Эксперт по этикету рассказала, как уместно одеться на выпускной

Краткий пересказ от РИА ИИ Эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова рекомендует выпускникам отказаться от эпатажа и выбирать сбалансированные наряды для выпускного вечера.

Среди основных ошибок в образе выпускниц эксперт отметила белые пышные платья в пол и избыточную открытость в виде экстремального мини, глубоких декольте, прозрачных вставок.

Татьяна Баранова рекомендует родителям придерживаться элегантной сдержанности и гармоничности в нарядах, а для отцов идеальным решением станет классический элегантный костюм.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Наряд на выпускной вечер должен быть сбалансированным, выпускникам стоит отказаться от эпатажа, а внешний вид родителей должен быть презентабельным и гармоничным, рассказала РИА Новости эксперт по этикету и протоколу Татьяна Баранова.

Ранее в пресс-службе Минпросвещения сообщили, что выпускные в российских школах пройдут 27 июня.

"Выпускной вечер - это не только и не столько неформальный праздник, а торжественная академическая церемония. Это значит, что наряды должны соответствовать требованиям приличия", - сказала Баранова

Среди основных ошибок в образе выпускниц эксперт указала на белые пышные платья в пол, которые напоминают подвенечный наряд. Еще одна распространенная крайность, как отметила Баранова, - это избыточная открытость в виде экстремального мини, глубоких декольте, прозрачных вставок.

"Этикет требует баланса: если у платья открыта спина, то передняя часть должна быть максимально лаконичной, а при высоком разрезе на юбке крайне нежелателен броский или открытый лиф. Также в стенах школы недопустим эпатаж", - заявила Баранова.

При этом юношам, как отметила Баранова, необязательно быть в строгом костюме.

"Чтобы молодым людям выглядеть элегантно и чувствовать себя раскованно, можно присмотреться к сочетанию брюк с блейзером и строгой белой рубашкой. Получается классический образ, вполне уместный на таком торжестве", - рекомендовала эксперт.

Кроме самих выпускников важными участниками торжества выступают и их родители.

"Их внешний вид должен быть презентабельным, гармоничным и соответствующим уровню мероприятия", - указала Баранова.

Мамам эксперт рекомендует придерживаться элегантной сдержанности, избегать крайностей - отказаться как от чрезмерно строгого офисного стиля, так и от вычурных, пафосных вечерних туалетов, которые могут визуально конкурировать с нарядами дочерей.