Тульский губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при атаке БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Туле пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА окажут помощь, в том числе предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества.
- Три человека погибли и трое пострадали в результате атаки дрона на жилой сектор города, повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский.
ТУЛА, 15 июн – РИА Новости. Всем пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА в Туле предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере "Макс".
В понедельник губернатор сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.
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"Всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.