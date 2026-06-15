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Тульский губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при атаке БПЛА - РИА Новости, 15.06.2026
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11:30 15.06.2026
Тульский губернатор рассказал о выплатах пострадавшим при атаке БПЛА

Миляев: всем пострадавшим при атаке БПЛА в Туле предоставят выплаты

© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба правительства Тульской области
Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Туле пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА окажут помощь, в том числе предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества.
  • Три человека погибли и трое пострадали в результате атаки дрона на жилой сектор города, повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов в поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский.
ТУЛА, 15 июн – РИА Новости. Всем пострадавшим в результате ночной атаки БПЛА в Туле предоставят выплаты в связи с ранением и утратой имущества, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в мессенджере "Макс".
В понедельник губернатор сообщил, что атаке БПЛА подвергся жилой сектор Тулы. Предварительно, три человека погибли, еще трое пострадали, в их числе годовалый ребенок. Пострадавшим оказывают медицинскую помощь. В поселках Ямны, Маслово, Михалково и Иншинский повреждения получили несколько домов и коммерческих объектов.
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"Всем пострадавшим будут предоставлены выплаты в связи с ранениями и утратой имущества. Семьям погибших окажем всю необходимую помощь", - говорится в сообщении.
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Тульский губернатор рассказал о помощи пострадавшим при ночной атаке БПЛА
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