Военный ВСУ организовал фиктивный брак уклониста с женщиной-инвалидом

Краткий пересказ от РИА ИИ Начальник контрольно-технического пункта воинской части в Харьковской области и его сообщник обвиняются в организации фиктивного брака уклониста с женщиной-инвалидом для выезда военнообязанного за границу.

За свои услуги мошенники требовали десять тысяч долларов, первую часть суммы в размере пяти тысяч долларов правоохранители задокументировали в день заключения брака, после чего фигуранты были задержаны.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Начальник контрольно-технического пункта воинской части в Харьковской области и его сообщник обвиняются в организации фиктивного брака уклониста с женщиной-инвалидом для выезда военнообязанного за границу, сообщил офис генерального прокурора Украины.

"Через фиктивный брак… женщину с инвалидностью использовали в схеме выезда военнообязанного за границу… Начальнику контрольно-технического пункта одной из воинских частей Харьковской области и гражданскому лицу сообщено о подозрении", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

По данным следствия, в начале мая 2026 года обвиняемые решили организовать выезд за границу мужчины призывного возраста, который в условиях военного положения не имел законных оснований покидать Украину . За свои услуги мошенники требовали с него десять тысяч долларов. Для реализации своих замыслов мужчины, по версии следствия, использовали 27-летнюю женщину с инвалидностью ІІ группы, один из обвиняемых вовлек ее в фиктивный брак с мужчиной, которого она раньше не знала.

Как сообщает ведомство, после регистрации брака военнообязанный должен был использовать статус мужа, женатого на лице с инвалидностью, как формальное основание для выезда за пределы Украины. В день заключения брака правоохранители задокументировали получение первой части оговоренной суммы в размере пяти тысяч долларов. По данным ведомства, сразу после передачи средств фигуранты были задержаны.

По данным офиса генпрокурора, мужчинам предъявлены обвинения по уголовным статьям об организации незаконной переправки военнообязанного через границу и о торговле людьми. Максимальное наказание по одной из статей предусматривает до двенадцати лет лишения свободы.