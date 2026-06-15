Рейтинг@Mail.ru
Два жителя Херсонской области получили ранения при атаке ВСУ - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:11 15.06.2026
Два жителя Херсонской области получили ранения при атаке ВСУ

Сальдо: два жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Два жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ за сутки.
  • В Лазурном повреждены продуктовый магазин, аптека, магазин автозапчастей и легковой автомобиль в результате атаки БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Горностаевке ранения руки получил мужчина, а в Новой Збурьевке на взрывоопасном предмете подорвался еще один мужчина, его доставили в больницу.
"В Лазурном в результате атаки БПЛА повреждены продуктовый магазин, аптека, магазин автозапчастей и легковой автомобиль", - добавил губернатор.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Киев готовится к потере всей Славянско-Краматорской агломерации
Вчера, 14:13
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала