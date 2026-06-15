Два жителя Херсонской области получили ранения при атаке ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ за сутки.
- В Лазурном повреждены продуктовый магазин, аптека, магазин автозапчастей и легковой автомобиль в результате атаки БПЛА.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Два жителя Херсонской области ранены из-за атак ВСУ за сутки, сообщил губернатор Владимир Сальдо.
"За прошедшие 24 часа из-за атак киевского режима пострадали два жителя Херсонской области", - написал Сальдо в своем канале на платформе "Макс".
В частности, по его словам, в Горностаевке ранения руки получил мужчина, а в Новой Збурьевке на взрывоопасном предмете подорвался еще один мужчина, его доставили в больницу.
"В Лазурном в результате атаки БПЛА повреждены продуктовый магазин, аптека, магазин автозапчастей и легковой автомобиль", - добавил губернатор.