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В Воронеже скорую не пустили в комплекс, где чуть не утонула девочка - РИА Новости, 15.06.2026
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17:17 15.06.2026
В Воронеже скорую не пустили в комплекс, где чуть не утонула девочка

В Воронеже скорую не пустили на территорию комплекса, где чуть не утонул ребенок

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Машину скорой помощи не пустили на территорию воронежского развлекательного комплекса Jani Resort & Spa.
  • Ранее там чуть не утонула трехлетняя девочка, первую помощь ей оказали посетители.
  • Следственным управлением СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Машину скорой помощи не пустили на территорию воронежского развлекательного комплекса, где чуть не утонула девочка, медики добирались до пострадавшего ребенка пешком, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса Jani Resort & Spa, рядом не оказалось спасателей, первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
«
"Машину скорой медицинской помощи (СМП), которая приехала на вызов за 7 минут, действительно не пропустили на территорию развлекательного комплекса, объяснив это отсутствием подъездных путей к месту происшествия. Бригада СМП добиралась до пострадавшей пешком в сопровождении сотрудника комплекса", — сообщили в пресс-службе минздрава Воронежской области.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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