В Воронеже скорую не пустили в комплекс, где чуть не утонула девочка

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"Машину скорой медицинской помощи (СМП), которая приехала на вызов за 7 минут, действительно не пропустили на территорию развлекательного комплекса, объяснив это отсутствием подъездных путей к месту происшествия. Бригада СМП добиралась до пострадавшей пешком в сопровождении сотрудника комплекса", — сообщили в пресс-службе минздрава Воронежской области.