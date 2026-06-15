В Воронеже скорую не пустили в комплекс, где чуть не утонула девочка

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Машину скорой помощи не пустили на территорию воронежского развлекательного комплекса Jani Resort & Spa.
- Ранее там чуть не утонула трехлетняя девочка, первую помощь ей оказали посетители.
- Следственным управлением СК по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ВОРОНЕЖ, 15 июн - РИА Новости. Машину скорой помощи не пустили на территорию воронежского развлекательного комплекса, где чуть не утонула девочка, медики добирались до пострадавшего ребенка пешком, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения региона.
В воскресенье в соцсетях появились публикации о том, что трехлетняя девочка стала тонуть в бассейне на территории комплекса Jani Resort & Spa, рядом не оказалось спасателей, первую помощь ребенку оказали посетители. Следственным управлением СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Машину скорой медицинской помощи (СМП), которая приехала на вызов за 7 минут, действительно не пропустили на территорию развлекательного комплекса, объяснив это отсутствием подъездных путей к месту происшествия. Бригада СМП добиралась до пострадавшей пешком в сопровождении сотрудника комплекса", — сообщили в пресс-службе минздрава Воронежской области.
Ранее в министерстве сообщили РИА Новости, что ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии.
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