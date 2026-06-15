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Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину - РИА Новости, 15.06.2026
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23:12 15.06.2026
Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину

Во Владикавказе застрелили мужчину в лесопарковой зоне

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В лесопарковой зоне Владикавказа 13 июня 2026 года неизвестный застрелил местного жителя.
  • Возбуждено уголовное дело об убийстве, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.
ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне Владикавказа, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило СУ СК России по Северной Осетии.
"По данным следствия, в вечернее время 13 июня 2026 года на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской города Владикавказа, неустановленное лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в местного жителя, после чего скрылось на автомобиле отечественного производства", – говорится в сообщении.
Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание.
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