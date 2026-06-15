Во Владикавказе неизвестный застрелил мужчину

Краткий пересказ от РИА ИИ В лесопарковой зоне Владикавказа 13 июня 2026 года неизвестный застрелил местного жителя.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия.

ПЯТИГОРСК, 15 июн – РИА Новости. Неизвестный застрелил мужчину в лесопарковой зоне Владикавказа, возбуждено уголовное дело об убийстве, сообщило СУ СК России по Северной Осетии.

"По данным следствия, в вечернее время 13 июня 2026 года на территории лесопарковой зоны, прилегающей к улице Кабардинской города Владикавказа , неустановленное лицо произвело выстрел из огнестрельного оружия в местного жителя, после чего скрылось на автомобиле отечественного производства", – говорится в сообщении

Потерпевший был доставлен в медицинское учреждение, где скончался. Проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление причастного к преступлению лица и его задержание.