Экономист рассказал, на что обратить внимание при выборе вклада

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выбор банковского вклада в текущих экономических условиях напрямую зависит от личных финансовых целей и горизонта планирования, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.

По словам экономиста, для долгосрочных целей лучше подходят долгосрочные вклады, а для горизонта до шести-девяти месяцев - короткие депозиты. Он также посоветовал сравнивать предложения пяти-семи надежных банков из топ-20, оценивать возможность пополнения и досрочного снятия.