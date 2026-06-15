Экономист рассказал, на что обратить внимание при выборе вклада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Выбор банковского вклада в текущих экономических условиях зависит от личных финансовых целей и горизонта планирования, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
- Процентная ставка по депозитам в два раза превышает уровень годовой инфляции.
- Для долгосрочных целей лучше подходят долгосрочные вклады, а для горизонта до шести-девяти месяцев — короткие депозиты.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выбор банковского вклада в текущих экономических условиях напрямую зависит от личных финансовых целей и горизонта планирования, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Сегодня выбор вклада требует чуть больше внимания, чем обычно. Депозиты остаются интересным финансовым инструментом. Процентная ставка по ним в два раза превышает уровень годовой инфляции. Выбирая вклад, стоит придерживаться собственной финансовой стратегии. Итоговый выбор должен опираться не только на ставку, но и на ваши финансовые цели и горизонт планирования", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам экономиста, для долгосрочных целей лучше подходят долгосрочные вклады, а для горизонта до шести-девяти месяцев - короткие депозиты. Он также посоветовал сравнивать предложения пяти-семи надежных банков из топ-20, оценивать возможность пополнения и досрочного снятия.
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