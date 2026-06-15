Рейтинг@Mail.ru
Экономист рассказал, на что обратить внимание при выборе вклада - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:31 15.06.2026
Экономист рассказал, на что обратить внимание при выборе вклада

Щербаченко посоветовал сравнивать предложения по вкладам 5-7 надежных банков

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Деньги . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Выбор банковского вклада в текущих экономических условиях зависит от личных финансовых целей и горизонта планирования, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
  • Процентная ставка по депозитам в два раза превышает уровень годовой инфляции.
  • Для долгосрочных целей лучше подходят долгосрочные вклады, а для горизонта до шести-девяти месяцев — короткие депозиты.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Выбор банковского вклада в текущих экономических условиях напрямую зависит от личных финансовых целей и горизонта планирования, заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко.
"Сегодня выбор вклада требует чуть больше внимания, чем обычно. Депозиты остаются интересным финансовым инструментом. Процентная ставка по ним в два раза превышает уровень годовой инфляции. Выбирая вклад, стоит придерживаться собственной финансовой стратегии. Итоговый выбор должен опираться не только на ставку, но и на ваши финансовые цели и горизонт планирования", - сказал Щербаченко NEWS.ru.
По словам экономиста, для долгосрочных целей лучше подходят долгосрочные вклады, а для горизонта до шести-девяти месяцев - короткие депозиты. Он также посоветовал сравнивать предложения пяти-семи надежных банков из топ-20, оценивать возможность пополнения и досрочного снятия.
Знак процента - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
Назван самый выгодный срок вклада в июне
13 июня, 02:17
 
ЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала