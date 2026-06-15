МОСКВА, 15 июн — РИА Новости, Вадим Минеев. Владимир Винокур — настоящая легенда юмора и пародий. На его шутках выросло уже не одно поколение зрителей. Известен артист и своей активной гражданской позицией.

Что он говорил про СВО? Как изменилось отношение Винокура к некогда коллеге Владимиру Зеленскому?

Разноплановый артист

Расцвет карьеры Владимира Винокура пришелся на 1989 год. В то время он создал свой "Театр пародий", которым руководит до сих пор. В том же году ему присвоили звание народного артиста РСФСР.

Винокур стал регулярно появляться на телевидении — в программах "Вокруг смеха", "Аншлаг", "Утренняя почта". Особую популярность получил его дуэт с пианистом Левоном Оганезовым "Певец и пианист".

Вместе со Львом Лещенко Винокур создал проект "Левчик и Вовчик", где они выступали как "братья-близнецы, только от разных отцов". Винокур также снимался в кино, часто появлялся в различных телепроектах, занимался озвучиванием мультфильмов.

Жизнь висела на волоске

Владимир Винокур не раз подвергался серьезной опасности. Однажды во время выступлений в Афганистане он попал под артобстрел и чудом остался жив. А в 1986 году благодаря стечению обстоятельств не сел на теплоход "Адмирал Нахимов", который вскоре затонул.

Но самым страшным испытанием стала автокатастрофа 26 января 1992 года, произошедшая во время гастролей в Восточной Германии. Двое его спутников погибли, сам Винокур получил вывих таза и два сложных перелома ног. Немецкие врачи даже поставили вопрос об ампутации. Благо после перевода в российский военный госпиталь и длительного лечения артиста ногу удалось спасти.

Спустя два года он специально приехал в ту самую немецкую клинику, чтобы станцевать цыганочку перед докторами, которые настаивали на ампутации.

"Победа за нами!"

Двадцать второго февраля 2022 года артист поддержал признание независимости ДНР и ЛНР, заявив, что это "однозначно правильно" и что он "сделал бы это раньше".

Винокур также выражал уверенность в том, что Россия добьется всех поставленных целей СВО. Артист подчеркивал: победа именно за русскими.

"Нашему президенту Владимиру Владимировичу Путину досталась нелегкая судьба, тяжелая, но Россия по истории привыкла. Каждые 100 лет враги нападают, потом их выбрасывают из России, они 100 лет готовятся — и опять. Но победа за нами!" — заявил юморист.

Выступления перед ранеными бойцами

В 2023-м Винокур рассказывал, что выступает в военных госпиталях. При этом он подчеркивал, что переживает, читая о жертвах военного конфликта.

В том же 2023 году Винокур был включен в санкционный список Украины. Ранее Латвия запретила ему въезд в страну на неопределенный срок.

Бывший коллега — националист

Стоит отметить, что Владимир Винокур лично знаком и не раз работал вместе с нынешним главой киевского режима Владимиром Зеленским. Артист считает, что за Зеленским стоят определенные силы, которые помогли реализоваться народной мечте о "добром царе".

© AP Photo / Petros Karadjias Владимир Зеленский © AP Photo / Petros Karadjias Владимир Зеленский

По словам Винокура, тот еще тогда, будучи артистом, подыгрывал националистам, называя предателя Бандеру героем.

"Видимо, перед выборами актер Зеленский уж очень хотел лизнуть другую часть аудитории," — считает Владимир Винокур.