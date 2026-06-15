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Нигерия начала покупать российское вино - РИА Новости, 15.06.2026
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04:24 15.06.2026
Нигерия начала покупать российское вино

Россия в январе-мае 2026 года осуществила первую поставку вина в Нигерию

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЦех розлива на винодельческом предприятии
Цех розлива на винодельческом предприятии - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Цех розлива на винодельческом предприятии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия осуществила первую поставку вина в Нигерию за период с января по май 2026 года.
  • Объем поставки составил более 48 тонн вина на сумму около 50 тысяч долларов, включая 24 тонны игристых вин и около 24 тонн прочих виноградных вин.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россия в январе-мае этого года осуществила первую поставку вина в Нигерию, ее объем превысил 48 тонн на сумму около 50 тысяч долларов, сообщили РИА Новости в Федеральном центре "Агроэкспорт".
"Согласно оценкам экспертов, за январь-май 2026 года Россия экспортировала в Нигерию более 48 тонн вина на сумму около 50 тысяч долларов. Это первая поставка вина в Нигерию за всю историю наблюдений", - рассказали в центре.
Там уточнили, что в поставку вошли 24 тонны игристых вин и около 24 тонн прочих виноградных вин.
Всего же за пять месяцев 2026 года Россия поставила в Нигерию 397 тысяч тонн продукции АПК на сумму свыше 96 миллионов долларов, добавили в "Агроэкспорте".
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