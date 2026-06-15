Краткий пересказ от РИА ИИ Депутат от ХДНП Бенце Ретвари пообещал купить Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого найденного нелегального мигранта.

Он обвинил премьер-министра в том, что тот готовится принять миграционный пакт ЕС и свалить это на прошлое правительство.

БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Депутат от венгерской оппозиционной "Христианско-демократической народной партии" (ХДНП) Бенце Ретвари пообещал купить премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого найденного нелегального мигранта и обвинил его в том, что он готовится принять миграционный пакт ЕС и свалить это на прошлое правительство.

Мадьяр в субботу обвинил прошлое правительство партий "Фидес" и "ХДНП" в том, что оно тайком строило лагерь для приема нелегальных мигрантов в венгерских Витнеде и Чермайоре после того, как летом 2024 года суд ЕС наложил штраф на Венгрию в размере миллиона евро в день за отказ исполнять европейские новые правила по приему мигрантов.

"Если вы найдете в Чермайоре мигрантов, я куплю вам по глазированному сырку за каждого", - сказал Ретвари на слушаниях в парламенте.

Экс-госсекретарь МВД Венгрии отметил, что прошлое правительство страны не пускало нелегальных мигрантов.

По его словам, Мадьяр "готовится принять миграционный пакт ЕС, а затем заявить, что его приняло правительство" экс-премьера Виктора Орбана , которое якобы построило лагеря для мигрантов.

"Но это неправда", - подчеркнул Ретвари.

Как заявил глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш, обнародованная Мадьяром информация свидетельствует о том, что прошлое правительство "делало все возможное, чтобы стране не приходилось платить штраф".

Гуйяш также призвал Мадьяра напрямую ответить, собирается ли он принимать пакт ЕС о миграции.