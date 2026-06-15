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Оппозиция Венгрии пообещала Мадьяру по сырку за каждого найденного мигранта - РИА Новости, 15.06.2026
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18:12 15.06.2026
Оппозиция Венгрии пообещала Мадьяру по сырку за каждого найденного мигранта

Ретвари пообещал Мадьяру по глазированному сырку за каждого найденного мигранта

© AP Photo / Denes ErdosПетер Мадьяр
Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Петер Мадьяр. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат от ХДНП Бенце Ретвари пообещал купить Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого найденного нелегального мигранта.
  • Он обвинил премьер-министра в том, что тот готовится принять миграционный пакт ЕС и свалить это на прошлое правительство.
БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Депутат от венгерской оппозиционной "Христианско-демократической народной партии" (ХДНП) Бенце Ретвари пообещал купить премьер-министру страны Петеру Мадьяру по глазированному сырку за каждого найденного нелегального мигранта и обвинил его в том, что он готовится принять миграционный пакт ЕС и свалить это на прошлое правительство.
Мадьяр в субботу обвинил прошлое правительство партий "Фидес" и "ХДНП" в том, что оно тайком строило лагерь для приема нелегальных мигрантов в венгерских Витнеде и Чермайоре после того, как летом 2024 года суд ЕС наложил штраф на Венгрию в размере миллиона евро в день за отказ исполнять европейские новые правила по приему мигрантов.
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"Если вы найдете в Чермайоре мигрантов, я куплю вам по глазированному сырку за каждого", - сказал Ретвари на слушаниях в парламенте.
Экс-госсекретарь МВД Венгрии отметил, что прошлое правительство страны не пускало нелегальных мигрантов.
По его словам, Мадьяр "готовится принять миграционный пакт ЕС, а затем заявить, что его приняло правительство" экс-премьера Виктора Орбана, которое якобы построило лагеря для мигрантов.
"Но это неправда", - подчеркнул Ретвари.
Как заявил глава фракции "Фидес" Гергей Гуйяш, обнародованная Мадьяром информация свидетельствует о том, что прошлое правительство "делало все возможное, чтобы стране не приходилось платить штраф".
Гуйяш также призвал Мадьяра напрямую ответить, собирается ли он принимать пакт ЕС о миграции.
После наступления миграционного кризиса в Европе власти Венгрии начали проводить жесткую политику в отношении мигрантов и беженцев, которые пересекают границы страны. За это Будапешт подвергался резкой критике со стороны гуманитарных агентств ООН и Евросоюза. Суд Евросоюза в Люксембурге в июне 2024 года приговорил Венгрию к штрафу в 200 миллионов евро, а также к выплатам в 1 миллион евро ежедневно из-за отказа выполнять предыдущие решения суда, связанные с нарушениями общеевропейских правил по приему мигрантов.
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