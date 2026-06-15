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Глава МИД Венгрии пригрозила остановить вступление Украины в ЕС - РИА Новости, 15.06.2026
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13:54 15.06.2026 (обновлено: 14:13 15.06.2026)
Глава МИД Венгрии пригрозила остановить вступление Украины в ЕС

Анита Орбан: вступление Украины в ЕС остановится, если она нарушит соглашение

© REUTERS / Omar HavanaАнита Орбан
Анита Орбан - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© REUTERS / Omar Havana
Анита Орбан. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава МИД Венгрии Анита Орбан заявила, что вступление Украины в ЕС будет остановлено в случае нарушения соглашения с Венгрией о восстановлении прав закарпатских венгров.
  • По итогам переговоров Будапешт и Киев заключили соглашение, в рамках которого Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении Украины в ЕС при условии включения положений соглашения в список необходимых требований для закрытия первой главы переговоров.
БУДАПЕШТ, 15 июн - РИА Новости. Вступление Украины в ЕС будет остановлено, если та нарушит соглашение с Венгрией о восстановлении прав закарпатских венгров, заявила глава венгерского МИД Анита Орбан.
Глава МИД напомнила, что Будапешт и Киев по итогам переговоров на уровне экспертов заключили соглашение о гарантии основных прав закарпатских венгров, Венгрия дала согласие на начало переговоров о вступлении в ЕС, а Украина обязалась включить его положения в список необходимых требований для закрытия первой главы переговоров.
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"Если Украина не выполнит соглашение (о закарпатских венграх - ред.), то процесс присоединения (Украины к ЕС - ред.) автоматически остановится на первом кластере", - сказала Орбан перед началом заседания глав МИД стран ЕС в Люксембурге, трансляция велась на сайте Еврокомиссии.
В начале июня премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявлял, что Будапешт после соглашения с Киевом по возвращению прав закарпатских венгров не будет препятствовать началу переговоров о вступлении Украины в ЕС. При этом Венгрия по-прежнему против ускоренного вступления какой-либо страны, включая Украину, в ЕС и придерживается подхода, "основанного на заслугах", подчеркивал он.
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