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ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Нидерландов и Японии - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Футбол
 
01:13 15.06.2026
ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Нидерландов и Японии

Капитан сборной Нидерландов ван Дейк признан лучшим игроком матча ЧМ с японцами

© Фото : Социальные сети ван ДейкаВирджил ван Дейк
Вирджил ван Дейк - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Социальные сети ван Дейка
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между сборными Нидерландов и Японии.
  • Матч между сборными Нидерландов и Японии завершился со счетом 2:2.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы F прошла в американском Далласе в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Капитан сборной Нидерландов открыл счет на 50-й минуте и провел полный матч.
ЧМ по футболу 2026
14 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
Нидерланды
2 : 2
Япония
50‎’‎ • Вирджил ван Дейк
(Райан Гравенберх)
64‎’‎ • Крисенсио Саммервилл
(Райан Гравенберх)
57‎’‎ • Кэйто Накамура
(Такэфуса Кубо)
88‎’‎ • Даити Камада
(Коки Огава)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Ван Дейку 34 года, он выступает за английский "Ливерпуль". На его счету 93 матча и 13 голов за сборную Нидерландов.
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.
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ФутболСпортВирджил ван ДейкЛиверпульЧМ по футболу 2026Международная федерация футбола (ФИФА)
 
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