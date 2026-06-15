ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Нидерландов и Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между сборными Нидерландов и Японии.
- Матч между сборными Нидерландов и Японии завершился со счетом 2:2.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).
Встреча группы F прошла в американском Далласе в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Капитан сборной Нидерландов открыл счет на 50-й минуте и провел полный матч.
14 июня 2026 • начало в 23:00
Завершен
50’ • Вирджил ван Дейк
64’ • Крисенсио Саммервилл
57’ • Кэйто Накамура
88’ • Даити Камада
Чемпионат мира впервые проходит с участием 48 национальных команд на территории трех стран - США, Канады и Мексики. Турнир завершится 19 июля.