ФИФА назвала лучшего игрока матча между сборными Нидерландов и Японии

Краткий пересказ от РИА ИИ Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира между сборными Нидерландов и Японии.

Матч между сборными Нидерландов и Японии завершился со счетом 2:2.

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк признан лучшим игроком матча группового этапа чемпионата мира против команды Японии, сообщается на сайте Международной федерации футбола (ФИФА).

Встреча группы F прошла в американском Далласе в воскресенье и завершилась со счетом 2:2. Капитан сборной Нидерландов открыл счет на 50-й минуте и провел полный матч.

Ван Дейку 34 года, он выступает за английский " Ливерпуль ". На его счету 93 матча и 13 голов за сборную Нидерландов.