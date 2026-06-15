Краткий пересказ от РИА ИИ Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», предложила отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию из-за деструктивного курса правительства.

Призыв прозвучал в контексте намеченных на сентябрь региональных выборов в трех восточных федеральных землях Германии.

Вагенкнехт указала на уход промышленных предприятий из Германии, уничтожение сотен тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и неограниченное финансирование Киева как на основные проблемы текущей политики правительства.

БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт предложила немцам отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию из-за деструктивного курса возглавляемого им правительства и неограниченного спонсирования Киева.

"Восточные немцы могут остановить Мерца и его разрушительную политику в сентябре. Тот, кто… сделает возможным приход к власти (в земле - ред.) надпартийного премьер-министра, тот отправит и Мерца на пенсию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х

Аргументируя свою позицию, Вагенкнехт обратила внимание на деструктивный курс нынешнего правительства ФРГ.

« "Правительство Мерца ведет Германию к упадку… При этом деньги на продолжение бессмысленной войны на Украине и финансирование коррумпированного правительства Зеленского есть в неограниченном количестве", - указала немецкий политик.

Она добавила, что в настоящее время все больше промышленных предприятий уходят из Германии и объявляют о банкротстве, а в стране уничтожаются, по ее словам, сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.