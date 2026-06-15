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Немецкий политик предложила отправить Мерца на пенсию - РИА Новости, 15.06.2026
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12:23 15.06.2026
Немецкий политик предложила отправить Мерца на пенсию

Немецкий политик Вагенкнехт призвала отправить Мерца на пенсию

© AP Photo / Markus SchreiberСара Вагенкнехт
Сара Вагенкнехт - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Сара Вагенкнехт. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт — За разум и справедливость», предложила отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию из-за деструктивного курса правительства.
  • Призыв прозвучал в контексте намеченных на сентябрь региональных выборов в трех восточных федеральных землях Германии.
  • Вагенкнехт указала на уход промышленных предприятий из Германии, уничтожение сотен тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест и неограниченное финансирование Киева как на основные проблемы текущей политики правительства.
БЕРЛИН, 15 июн - РИА Новости. Лидер партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт предложила немцам отправить канцлера ФРГ Фридриха Мерца на пенсию из-за деструктивного курса возглавляемого им правительства и неограниченного спонсирования Киева.
Призыв Вагенкнехт прозвучал в контексте намеченных в Германии на сентябрь региональных выборов в трех восточных федеральных землях: Саксонии-Анхальт, Берлине и Мекленбурге-Передней Померании.
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"Восточные немцы могут остановить Мерца и его разрушительную политику в сентябре. Тот, кто… сделает возможным приход к власти (в земле - ред.) надпартийного премьер-министра, тот отправит и Мерца на пенсию", - написала Вагенкнехт в своем аккаунте в соцсети Х.
Аргументируя свою позицию, Вагенкнехт обратила внимание на деструктивный курс нынешнего правительства ФРГ.
«
"Правительство Мерца ведет Германию к упадку… При этом деньги на продолжение бессмысленной войны на Украине и финансирование коррумпированного правительства Зеленского есть в неограниченном количестве", - указала немецкий политик.
Она добавила, что в настоящее время все больше промышленных предприятий уходят из Германии и объявляют о банкротстве, а в стране уничтожаются, по ее словам, сотни тысяч хорошо оплачиваемых рабочих мест.
"В то время как везде наблюдается нехватка средств, а жизнь граждан постоянно ухудшается, федеральное правительство всерьез обсуждает, где еще можно сократить расходы", - подчеркнула Вагенкнехт.
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