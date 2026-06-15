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МИД: США не направили отчеты об условиях жизни усыновленных из России детей - РИА Новости, 15.06.2026
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11:06 15.06.2026
МИД: США не направили отчеты об условиях жизни усыновленных из России детей

МИД: США до сих пор не отчитались об условиях жизни усыновленных детей из РФ

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание МИД России
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание МИД России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • США до сих пор не направили полные отчеты в компетентные органы России об условиях жизни усыновленных в прошлом российских детей, сообщил МИД.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США до сих пор не направили полные отчеты в компетентные органы России об условиях жизни усыновленных в прошлом российских детей, сообщили в МИД РФ.
"До настоящего времени в полном объеме не направлены требуемые российскими компетентными органами отчеты об условиях жизни и воспитания ранее усыновленных российских детей (до введения запрета на усыновление). Переписка и разъяснительная работа по данному вопросу с профильными ведомствами и агентствами Соединенных Штатов продолжается", - говорится в совместном докладе МИД РФ и Белоруссии о ситуации с правами человека в отдельных странах.
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