Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина Си Цзиньпину

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Владимир Путин направил теплое и дружеское поздравление председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения.
- Помощник президента Юрий Ушаков отметил положительные отклики на поздравление.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил положительные отклики на теплое и дружеское поздравление российского лидера Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину.
"В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему об этом уже в СМИ известно, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина. Как я сказал, текст разошелся по каналам средств массовой информации, и уже идут положительные отклики", - сказал Ушаков журналистам.