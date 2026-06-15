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Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина Си Цзиньпину - РИА Новости, 15.06.2026
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12:40 15.06.2026

Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина Си Цзиньпину

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Путин направил теплое и дружеское поздравление председателю КНР Си Цзиньпину с днем рождения.
  • Помощник президента Юрий Ушаков отметил положительные отклики на поздравление.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Помощник президента России Юрий Ушаков отметил положительные отклики на теплое и дружеское поздравление российского лидера Владимира Путина председателю КНР Си Цзиньпину.
"В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему об этом уже в СМИ известно, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина. Как я сказал, текст разошелся по каналам средств массовой информации, и уже идут положительные отклики", - сказал Ушаков журналистам.
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