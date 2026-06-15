Самолет-разведчик США летает над Черным море вдоль границ России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II летает над нейтральными водами Черного моря вдоль российских границ.
- Самолет вылетел с военной базы в румынской Констанце и прошел вдоль территории Крыма, развернувшись над восточной частью моря, напротив Сочи.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II летает над нейтральными водами Черного моря вдоль российских границ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета вылетел с военной базы в румынской Констанце, где он размещен на постоянной основе.