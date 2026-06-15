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Самолет-разведчик США летает над Черным море вдоль границ России - РИА Новости, 15.06.2026
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16:26 15.06.2026 (обновлено: 16:47 15.06.2026)
Самолет-разведчик США летает над Черным море вдоль границ России

РИА Новости: самолет-разведчик США летает над Черным морем вдоль границ РФ

© Фото : LeidosСамолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Leidos
Самолет-разведчик Bombardier ARTEMIS II. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II летает над нейтральными водами Черного моря вдоль российских границ.
  • Самолет вылетел с военной базы в румынской Констанце и прошел вдоль территории Крыма, развернувшись над восточной частью моря, напротив Сочи.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II летает над нейтральными водами Черного моря вдоль российских границ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Небольшой самолет разведки на базе бизнес-джета вылетел с военной базы в румынской Констанце, где он размещен на постоянной основе.
Борт прошел вдоль территории Крыма и развернулся над восточной частью моря, напротив Сочи. Самолет совершил уже несколько подобных маневров.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
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