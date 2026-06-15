В Харькове прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги.
- Воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, за исключением пяти западных областей и Одесской области.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Взрывы снова прогремели в Харькове, сообщает украинский телеканал "Общественное" на фоне воздушной тревоги.
Ранее этот же канал сообщал о нескольких взрывах в городе.
"В Харькове была слышна еще одна серия взрывов", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога звучит почти на всей территории Украины, за исключением пяти западных областей и Одесской области.
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