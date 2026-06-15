"До конца июня". ЕС применил против Украины свое самое эффективное оружие

МОСКВА, 12 июн — РИА Новости, Ренат Абдуллин. Вновь пообещали скорое вступление в ЕС и очередной денежный транш, однако даже денег пока не дали. А между тем киевский режим остро нуждается в средствах — долги перед населением растут. О том, как развиваются события, — в материале РИА Новости.

Зависший транш

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уверяет: Киев получит 9,1 миллиарда евро "до конца июня".

Это уже второй перенос срока: деньги должны были поступить в первых числах месяца.

© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Урсула фон дер Ляйен © AP Photo / Geert Vanden Wijngaert Урсула фон дер Ляйен

Речь идет о стартовом транше из 90-миллиардной кредитной программы, принятой с большим скрипом: далеко не все в ЕС готовы финансово вкладываться в киевский режим.

Этот транш состоит из двух частей. Первая (5,9 миллиарда) предназначена для закупки вооружения у того же ЕС. Вторая (3,2 миллиарда) — на так называемую бюджетную поддержку. То есть на пенсии и другие соцвыплаты.

Несоответствие критериям

Задержку в Брюсселе объяснили тем, что Киев не выполнил ряд "технических требований". На самом деле не такие уж они и технические.

© Фото : организация "Национальный корпус" Националисты митингуют у здания Министерства иностранных дел Украины с требованием выслать из страны консула Венгрии. 26 сентября 2018 © Фото : организация "Национальный корпус" Националисты митингуют у здания Министерства иностранных дел Украины с требованием выслать из страны консула Венгрии. 26 сентября 2018

В частности, фискальные — например, дифференцированные налоговые ставки. А также: эффективная антикоррупционная политика, защита прав меньшинств (и венгров в Закарпатье тоже — давний камень преткновения в отношениях Будапешта и Киева), прозрачность судебной системы.

Отчитаться в одностороннем порядке о якобы проделанной работе Киев не может: Еврокомиссия обязана изучить соответствующую нормативную базу, а также конкретные кейсы.

На этом фоне бодрое заявление фон дер Ляйен звучит более чем странно — если на Украине не проделали огромный массив работы к началу июня, то почему вдруг успеют к концу месяца?

© AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский © AP Photo / Evgeniy Maloletka Владимир Зеленский

Проблем хватает

Похоже, Брюссель просто тянет время.

А единства в ЕС по-прежнему нет. К тому же там хватает собственных проблем, нарастающих как снежный ком.

В той же Германии, возглавляющей условный проукраинский лагерь евросообщества, уже начались протесты против феноменально непопулярного канцлера Фридриха Мерца. В Венгрии, на которую Брюссель долго перекладывал ответственность за задержку помощи Киеву — при бывшем премьере Викторе Орбане, ставка на нового лидера не сыграла. Петер Мадьяр, как выяснилось, тоже не поклонник Зеленского, он однозначно против ускоренного принятия Украины в ЕС.

© РИА Новости Немецкие школьники проводят демонстрацию против милитаризации ФРГ в Берлине © РИА Новости Немецкие школьники проводят демонстрацию против милитаризации ФРГ в Берлине

Во Франции уходящий президент Эммануэль Макрон судорожно и безуспешно ищет преемника. С Польшей глава киевского режима испортил отношения так, что это уже не удается скрывать.

Но Киев продолжает клянчить средства и торопить "уважаемых союзников": в казне дыра в 18,5% ВВП, нужно выплачивать пенсии и зарплаты бюджетникам, закупать у европейцев электроэнергию.

© AP Photo / Ebrahim Noroozi Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц © AP Photo / Ebrahim Noroozi Президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер ФРГ Фридрих Мерц

Что дальше?

Европа не бросит Украину, деньги Киев получит, уверен политолог Александр Дудчак.

"Дефолт там состоялся давно, еще когда власти отказались платить по российским кредитам. Они просто не используют это слово, в режиме ручного управления действуют. Понятно, что не скажут об этом и сейчас. Потому что дальше, после дефолта, что, например, европейцам делать? Им Украина нужна как ширма. Да, какие-то выплаты задержат, но в последний момент найдут способ. И обсуждаемые сейчас девять миллиардов явно уже в пути".

На это косвенно указывает решение Верховной рады переверстать бюджет на 2026-й: 10 июня нардепы бодро отчитались о "двухкратном увеличении доходов казны" — за счет еще не поступивших из Европы денег.

© AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины © AP Photo / Press Service Of The President Of Ukraine Владимир Зеленский во время выступления в Верховной раде Украины

У Брюсселя собственный корыстный интерес, отмечает экономист Михаил Беляев.

"Европа дает Украине ровно столько денег, сколько нужно, чтобы ты закрывала долговые обязательства, не допуская технического дефолта. Потому что в настоящей стадии банкротства страна находится уже давно, лет пять-шесть, только на это закрыли глаза", — поясняет он.

И добавляет: а военная часть первого транша подпитывает европейскую промышленность.

© AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии © AP Photo / Jacquelyn Martin Президент США Дональд Трамп и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время встречи в Шотландии

Как бы то ни было, вопрос только том, долго ли еще западные хозяева будут делать вид, будто ничего не произошло. Недовольство европейцев растет, как и нетерпение Дональда Трампа, имеющего рычаги влияния на партнеров.