Краткий пересказ от РИА ИИ
- За сутки в Запорожской области зарегистрировано 13 атак на населенные пункты.
- В результате атак ВСУ пострадали четыре человека.
СИМФЕРОПОЛЬ, 15 июн - РИА Новости. Четыре жителя Запорожской области пострадали от ударов ВСУ за сутки, всего зарегистрировано 13 атак на населенные пункты, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий.
"За прошедшие сутки зарегистрировано 13 фактов целенаправленных атак противника на мирные населенные пункты Запорожской области. Пострадали четыре человека", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".