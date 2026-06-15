В Ливане 15 человек за сутки стали жертвами израильских ударов

БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак на Ливан за сутки выросло на 15, ранения получили 82 человека, общее число жертв с начала эскалации 2 марта достигло 3798, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.