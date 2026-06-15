В Ливане 15 человек за сутки стали жертвами израильских ударов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Количество погибших в результате израильских атак на Ливан за сутки выросло на 15, ранения получили 82 человека.
- С начала эскалации 2 марта по 15 июня общее число жертв достигло 3798 погибших и 11781 раненого.
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак на Ливан за сутки выросло на 15, ранения получили 82 человека, общее число жертв с начала эскалации 2 марта достигло 3798, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Совокупная общая статистика агрессии с 2 марта по 15 июня составляет 3798 погибших и 11781 раненый", - говорится в заявлении центра.
Согласно предыдущей сводке минздрава Ливана, опубликованной 14 июня, с начала эскалации фиксировалось 3783 погибших и 11699 раненых.