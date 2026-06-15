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В Ливане 15 человек за сутки стали жертвами израильских ударов - РИА Новости, 15.06.2026
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19:02 15.06.2026 (обновлено: 19:03 15.06.2026)
В Ливане 15 человек за сутки стали жертвами израильских ударов

Минздрав: жертвами израильских ударов по Ливану за сутки стали 15 человек

© AP Photo / Hussein MallaФлаг Ливана
Флаг Ливана - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Hussein Malla
Флаг Ливана. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Количество погибших в результате израильских атак на Ливан за сутки выросло на 15, ранения получили 82 человека.
  • С начала эскалации 2 марта по 15 июня общее число жертв достигло 3798 погибших и 11781 раненого.
БЕЙРУТ, 15 июн - РИА Новости. Количество погибших в результате израильских атак на Ливан за сутки выросло на 15, ранения получили 82 человека, общее число жертв с начала эскалации 2 марта достигло 3798, говорится в заявлении министерства здравоохранения Ливана.
"Совокупная общая статистика агрессии с 2 марта по 15 июня составляет 3798 погибших и 11781 раненый", - говорится в заявлении центра.
Согласно предыдущей сводке минздрава Ливана, опубликованной 14 июня, с начала эскалации фиксировалось 3783 погибших и 11699 раненых.
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