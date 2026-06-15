Почти гектар земли в Пресненском районе Москвы выставили на торги

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"Выставленный на торги участок полностью подготовлен к реализации проекта. Он предусматривает возведение многофункционального комплекса высотой до 405 метров. Это одна из немногих площадок в непосредственной близости от делового центра “Москва-Сити”, где возможна такая высотная застройка. Участок освобожден от старых зданий, что позволит инвестору приступить к реализации проекта, не теряя времени на демонтаж", – сказала, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.