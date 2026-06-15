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Почти гектар земли в Пресненском районе Москвы выставили на торги - РИА Новости, 15.06.2026
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14:09 15.06.2026
Почти гектар земли в Пресненском районе Москвы выставили на торги

Пуртов: участок земли в Пресненском районе Москвы выставили на открытые торги

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политикеПочти гектар земли в Пресненском районе Москвы выставили на торги
Почти гектар земли в Пресненском районе Москвы выставили на торги - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Почти гектар земли в Пресненском районе Москвы выставили на торги
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Земельный участок в Пресненском районе Москвы выставили на открытые торги, его площадь составляет 9,1 тысячи квадратных метров, заявил в понедельник руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
Данный участок располагается в непосредственной близости от делового центра “Москва-Сити”.
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"Победителю торгов предстоит реализовать в Пресненском районе масштабный бизнес-проект. На земельном участке площадью 9,1 тысячи квадратных метров он сможет возвести многоэтажные дома, торгово-развлекательные и офисные центры, медицинские и образовательные учреждения, а также другие объекты городской инфраструктуры. Их суммарная поэтажная площадь составит 303,3 тысячи квадратных метров, в том числе жилая часть — 137,2 тысячи", – сказал Пуртов, его слова приводит пресс-служба столичного департамента по конкурентной политике.
Он добавил, что подать заявку на участие в торгах можно до 25 июня. Аукцион пройдет 7 июля.
Участок располагается по адресу: улица Антонова-Овсеенко, земельный участок №15. Он интегрирован в общую концепцию реконструкции бывшего квартала "Камушки". С деловым центром его свяжет благоустроенная многоуровневая эспланада с общественными пространствами, зелеными зонами и искусственным водоемом. В пешей доступности от будущей застройки расположены транспортно-пересадочный узел "Москва-Сити", объединяющий станции МЦК, МЦД-1, МЦД-4 и Филевской линии метро, а также станции метро "Деловой центр" Солнцевской и Филевской линий и станция МЦК "Шелепиха". Участок имеет удобный доступ к Третьему транспортному кольцу, Кутузовскому проспекту и проспекту Багратиона, Звенигородскому шоссе.
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"Выставленный на торги участок полностью подготовлен к реализации проекта. Он предусматривает возведение многофункционального комплекса высотой до 405 метров. Это одна из немногих площадок в непосредственной близости от делового центра “Москва-Сити”, где возможна такая высотная застройка. Участок освобожден от старых зданий, что позволит инвестору приступить к реализации проекта, не теряя времени на демонтаж", – сказала, в свою очередь, министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Екатерина Соловьева.
Она добавила, что городом уже изменен и оплачен вид разрешенного использования площадки, урегулирован ряд иных административных процедур. Потенциальные покупатели имеют возможность получить льготы при строительстве в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. Начальная стоимость участка на торгах — 12,27 миллиарда рублей.
Данный аукцион пройдет на электронной площадке "Росэлторг". Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись.
Столица выставляет на торги различное имущество, витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы, уточнили в пресс-службе департамента. В разделе "Торги Москвы" есть вся необходимая информация о лотах, в том числе фотографии, документация, условия и форма продажи.
Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта "Экономика данных и цифровая трансформация государства" и регионального проекта города Москвы "Цифровое государственное управление".
 
МоскваКирилл ПуртовМосковское центральное кольцо (МЦК)ТоргиКутузовский проспект
 
 
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