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Турецкий политик объяснил, почему отдых в стране стал дорогим - РИА Новости, 15.06.2026
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Туризм
 
05:50 15.06.2026 (обновлено: 06:59 15.06.2026)
Турецкий политик объяснил, почему отдых в стране стал дорогим

Топкурулу: турецкая политика высоких процентных ставок плохо влияет на туризм

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкОдин из пляжей в Анталье, Турция
Один из пляжей в Анталье, Турция - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Один из пляжей в Анталье, Турция . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Политика высоких процентных ставок и относительно стабильного курса лиры негативно отражается на конкурентоспособности туристической отрасли Турции.
  • Турецкий турсектор вступил в новый летний сезон под давлением высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли.
  • Заместитель председателя турецкой партии Vatan Хакан Топкурулу считает, что проводимая экономическая политика ведет к трудностям в экономике и туризме, но не будет долгосрочной.
АНКАРА, 15 июн - РИА Новости. Проводимая в Турции политика высоких процентных ставок и относительно стабильного курса лиры негативно отражается на конкурентоспособности туристической отрасли, заявил РИА Новости заместитель председателя турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Газета Ekonomim ранее сообщала, что турецкий турсектор вступил в новый летний сезон под давлением высокой инфляции, которая увеличивает издержки бизнеса и снижает рентабельность отрасли. Как заявлял РИА Новости туроператор из Бодрума, представитель турсектора Акын Боке, отдых в Турции постепенно становится дорогим удовольствием для российских туристов.
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"Из-за удерживаемого под давлением валютного курса Турция становится более дорогим туристическим направлением по сравнению с другими странами. Эта политика негативно влияет на такие отрасли, как промышленность и туризм", - сказал Топкурулу.
По его словам, реализуемую с 2023 года экономическую модель можно охарактеризовать формулой "высокие ставки - низкий курс". По мнению политика, власти таким образом стремятся привлечь в страну иностранный капитал, прежде всего из крупных финансовых центров.
Топкурулу считает, что подобный подход оказывает дополнительное давление на реальный сектор экономики. Он отметил, что, несмотря на уникальные природные и исторические преимущества Турции как туристического направления, страна переживает непростой период как в экономике в целом, так и в туристической отрасли.
"Турция обладает особым туристическим потенциалом благодаря морю, солнцу и богатому историческому наследию. Однако, несмотря на все эти преимущества, из-за проводимой экономической политики страна переживает трудные времена как в экономике, так и в туризме", - заявил заместитель председателя партии.
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При этом Топкурулу выразил уверенность в том, что нынешний экономический курс не будет долгосрочным. По его словам, турецкое общество не готово мириться с политикой, которая, как он считает, ведет к росту безработицы и бедности.
Газета Dünya ранее сообщила, что стоимость отдыха в ультра-роскошных отелях Бодрума в новом сезоне может достигать 2,2 тысячи долларов за ночь. По данным издания, некоторые популярные среди знаменитостей заведения обновили цены в евро перед стартом сезона. В ряде роскошных отелей вход на пляж достигает около 260 долларов с человека. Как отмечает издание, гамбургер в отдельных заведениях предлагается примерно за 48 долларов, лахмаджун - за 34 доллара, салат - за 48 долларов, а пицца - примерно за 45 долларов.
По оценкам представителей отрасли, турецкое направление остается одним из самых востребованных среди россиян, однако дальнейшая динамика спроса во многом будет зависеть от ценовой политики отелей и общей экономической ситуации в стране.
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