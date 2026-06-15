Рейтинг@Mail.ru
Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:01 15.06.2026
Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

Кобзев: причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Дальний сверхзвуковой бомбардировщик-ракетоносец Ту-22 М3. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России потерпел аварию в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области, экипаж катапультировался, разрушений на земле нет.
  • Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что предварительной причиной крушения мог стать отказ двигателей, экипаж доставлен в больницу, их жизни ничего не угрожает.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что, по предварительным данным, причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в регионе мог стать отказ двигателей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел аварию в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Отмечалось, что ЧП произошло при заходе на посадку, экипаж катапультировался и выжил, разрушений на земле нет.
"Предварительно, причина крушения - отказ двигателей", - написал Кобзев на платформе "Макс".
Он добавил, что экипаж упавшего в Боханском районе бомбардировщика доставлен в больницу и проходит обследования. По словам Кобзева, состояние троих членов экипажа оценивается как легкой степени тяжести, одного - как средне тяжелое. Глава региона подчеркнул, что их жизни ничего не угрожает.
Сотрудник спасательной службы МЧС России - РИА Новости, 1920, 13.06.2026
В Волгоградской области легкомоторный самолет совершил жесткую посадку
13 июня, 11:05
 
ПроисшествияИркутская областьРоссияБоханский районИгорь КобзевВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала