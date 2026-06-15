Причиной крушения Ту-22М3 в Иркутской области мог стать отказ двигателей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Бомбардировщик Ту-22М3 ВКС России потерпел аварию в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области, экипаж катапультировался, разрушений на земле нет.
- Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что предварительной причиной крушения мог стать отказ двигателей, экипаж доставлен в больницу, их жизни ничего не угрожает.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев заявил, что, по предварительным данным, причиной крушения бомбардировщика Ту-22М3 в регионе мог стать отказ двигателей.
Ранее Минобороны РФ сообщило, что бомбардировщик Ту-22М3 ВКС РФ потерпел аварию в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области. Отмечалось, что ЧП произошло при заходе на посадку, экипаж катапультировался и выжил, разрушений на земле нет.
Он добавил, что экипаж упавшего в Боханском районе бомбардировщика доставлен в больницу и проходит обследования. По словам Кобзева, состояние троих членов экипажа оценивается как легкой степени тяжести, одного - как средне тяжелое. Глава региона подчеркнул, что их жизни ничего не угрожает.