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В Иркутской области потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 15.06.2026
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16:28 15.06.2026 (обновлено: 17:06 15.06.2026)
В Иркутской области потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3

МО: Ту-22М3 потерпел аварию при плановом учебном полете в Иркутской области

© РИА Новости / Владимир АстапковичБомбардировщик Ту-22М3
Бомбардировщик Ту-22М3 - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Бомбардировщик Ту-22М3. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Иркутской области при заходе на посадку упал самолет Ту-22М3.
  • Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во время учебного полета в Иркутской области, сообщило Минобороны.
«
"Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался", — говорится в публикации.
Бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. Угрозы жизни летчиков и разрушений на земле нет.
На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.
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ПроисшествияРоссияИркутская областьВоздушно-космические силы РоссииТу-22М3
 
 
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