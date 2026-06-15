В Иркутской области потерпел аварию бомбардировщик Ту-22М3

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Иркутской области при заходе на посадку упал самолет Ту-22М3.
- Экипаж катапультировался, угрозы жизни летчиков и разрушений на земле нет.
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Бомбардировщик Ту-22М3 потерпел крушение во время учебного полета в Иркутской области, сообщило Минобороны.
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"Пятнадцатого июня 2026 года в ходе планового учебно-тренировочного полета в Иркутской области при заходе на посадку произошла авария самолета Ту-22М3. Экипаж катапультировался", — говорится в публикации.
Бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. Угрозы жизни летчиков и разрушений на земле нет.
На месте падения самолета работает комиссия главного командования ВКС.