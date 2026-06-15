ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия Израиля заявила, что перехватила несколько ракет, выпущенных движением "Хезболла" в сторону района, где находились израильские военные на юге Ливана.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что перехватила несколько ракет, выпущенных движением "Хезболлах" в сторону района, где находились израильские военные в Ливане.
Пресс-служба движения сообщила в понедельник, что бойцы "Хезболлах" атаковали израильские силы при попытке продвижения в районе населенного пункта Кфар-Тибнит на юге Ливана и вынудили их отступить. Атака стала первой после объявления о достижении меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который включает условия прекращения огня на ливанском направлении.
"ВВС Израиля перехватили несколько ракет, выпущенных "Хезболлах" в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, ранее в понедельник члены "Хезболлах" также выпустили противотанковую ракету и несколько минометных снарядов по израильским военным на юге Ливана, никто из них не пострадал.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду, что меморандум между США и Ираном станет началом более широкого процесса по укреплению стабильности в регионе и позволит ливанцам сосредоточиться на восстановлении разрушенного и возвращении к нормальной жизни.