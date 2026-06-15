Рейтинг@Mail.ru
ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой" - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 15.06.2026
ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой"

ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой" в сторону солдат Израиля

© AP Photo / Ohad ZwigenbergИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© AP Photo / Ohad Zwigenberg
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия Израиля заявила, что перехватила несколько ракет, выпущенных движением "Хезболла" в сторону района, где находились израильские военные на юге Ливана.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что перехватила несколько ракет, выпущенных движением "Хезболлах" в сторону района, где находились израильские военные в Ливане.
Пресс-служба движения сообщила в понедельник, что бойцы "Хезболлах" атаковали израильские силы при попытке продвижения в районе населенного пункта Кфар-Тибнит на юге Ливана и вынудили их отступить. Атака стала первой после объявления о достижении меморандума о взаимопонимании между США и Ираном, который включает условия прекращения огня на ливанском направлении.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 18:44
"ВВС Израиля перехватили несколько ракет, выпущенных "Хезболлах" в сторону района, где действуют солдаты ЦАХАЛ на юге Ливана", - сообщает армия в своем Telegram-канале.
Согласно заявлению ЦАХАЛ, ранее в понедельник члены "Хезболлах" также выпустили противотанковую ракету и несколько минометных снарядов по израильским военным на юге Ливана, никто из них не пострадал.
Ранее президент Ливана Джозеф Аун выразил надежду, что меморандум между США и Ираном станет началом более широкого процесса по укреплению стабильности в регионе и позволит ливанцам сосредоточиться на восстановлении разрушенного и возвращении к нормальной жизни.
Бойцы Хезболлы - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
"Хезболла" заявила, что провела 28 боевых операций против ЦАХАЛ за сутки
Вчера, 11:28
 
В миреЛиванИзраильСШАХезболлаАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала