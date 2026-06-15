ЦАХАЛ заявила о перехвате ракет, выпущенных "Хезболлой"

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Армия Израиля заявила, что перехватила несколько ракет, выпущенных движением "Хезболлах" в сторону района, где находились израильские военные в Ливане.

Согласно заявлению ЦАХАЛ, ранее в понедельник члены "Хезболлах" также выпустили противотанковую ракету и несколько минометных снарядов по израильским военным на юге Ливана, никто из них не пострадал.