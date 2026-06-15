Уайт заявил, что Топурия был госпитализирован после поражения в бою с Гэтжи

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия был госпитализирован после поражения от представителя США Джастина Гэтжи.

Рекорд Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, теперь 17-1. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, у него в активе 28 побед при пяти поражениях.