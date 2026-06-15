Уайт заявил, что Топурия был госпитализирован после поражения в бою с Гэтжи

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере, не сумев защитить титул UFC в легком весе.
- Топурия был госпитализирован после поражения от Джастина Гэтжи, так как получил серьезные травмы (предположительно, повреждение глазницы).
- Рекорд Топурии теперь 17-1, а Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия был госпитализирован после поражения от представителя США Джастина Гэтжи.
"Нам пришлось заставить его покинуть октагон до того, как была поднята рука Он был сильно избит и отправлен в больницу. Я не врач, но глаз Топурии выглядел так, как будто у него была повреждена глазница", - цитирует Уайта MMA Fighting.
Главное событие вечера боев в Вашингтоне завершилось досрочным поражением Топурии, не вышедшего на пятый раунд (технический нокаут после остановки доктора).
Рекорд Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, теперь 17-1. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, у него в активе 28 побед при пяти поражениях.
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