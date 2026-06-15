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Уайт заявил, что Топурия был госпитализирован после поражения в бою с Гэтжи - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Единоборства
 
12:52 15.06.2026
Уайт заявил, что Топурия был госпитализирован после поражения в бою с Гэтжи

Уайт заявил, что Илия Топурия был госпитализирован после поражения в бою с Гэтжи

© UFC Илия Топурия
Илия Топурия - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© UFC
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия потерпел первое поражение в карьере, не сумев защитить титул UFC в легком весе.
  • Топурия был госпитализирован после поражения от Джастина Гэтжи, так как получил серьезные травмы (предположительно, повреждение глазницы).
  • Рекорд Топурии теперь 17-1, а Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что испанский боец грузинского происхождения Илия Топурия был госпитализирован после поражения от представителя США Джастина Гэтжи.
Топурия потерпел первое поражение в карьере и не смог защитить титул Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.
"Нам пришлось заставить его покинуть октагон до того, как была поднята рука Он был сильно избит и отправлен в больницу. Я не врач, но глаз Топурии выглядел так, как будто у него была повреждена глазница", - цитирует Уайта MMA Fighting.
Главное событие вечера боев в Вашингтоне завершилось досрочным поражением Топурии, не вышедшего на пятый раунд (технический нокаут после остановки доктора).
Рекорд Топурии, ранее владевшего титулом в полулегком дивизионе, теперь 17-1. Гэтжи с третьей попытки взял абсолютный чемпионский пояс, у него в активе 28 побед при пяти поражениях.
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ЕдиноборстваИлия ТопурияДэйна УайтДжастин ГэтжиВашингтон (штат)СШАUFC
 
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