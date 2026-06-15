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Минэнерго уделяет особое внимание доставке ГСМ в Крым и новые регионы - РИА Новости, 15.06.2026
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16:29 15.06.2026 (обновлено: 16:30 15.06.2026)
Минэнерго уделяет особое внимание доставке ГСМ в Крым и новые регионы

Минэнерго и Минсельхоз решают проблемы с доставкой ГСМ в Крым и новые регионы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБензовоз на автозаправке
Бензовоз на автозаправке - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Бензовоз на автозаправке. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Минэнерго уделяет особое внимание доставке горюче-смазочных материалов в Крым, новые и приграничные регионы.
  • Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Минэнерго РФ уделяет особое внимание доставке горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Крым, новые и приграничные регионы, логистические трудности доставки топлива отрабатываются оперативно, говорится в совместном сообщении Минэнерго и Минсельхоза.
"Особое внимание уделяется доставке ГСМ в Крым, воссоединенные и приграничные регионы. Периодически возникающие логистические трудности отрабатываются в оперативном порядке", - сказано в сообщении.
Дефицит топлива возник в Севастополе и в Крыму из-за проблем с логистикой, поясняли ранее власти. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в начале июня заявлял, что вопросы обеспечения полуострова топливом стоят высоко на повестке дня, власти на всех уровнях работают над их решением.
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