Биржевая цена летнего дизтоплива в России обновила рекорд

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Цена летнего дизельного топлива на Петербургской бирже достигла 77 177 рублей за тонну и обновила рекорд осени 2023 года.
- Стоимость бензина АИ-92 выросла на 0,27%, а АИ-95 снизилась на 1,78%.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цена летнего дизельного топлива на Петербургской бирже в понедельник обновила рекорд осени 2023 года, достигнув 77 177 рублей за тонну, следует из данных торгов.
К закрытию торгов понедельника цена летнего дизтоплива по территориальному индексу Европейской части России выросла на 6,32%, до 77 177 рублей за тонну. Таким образом, цена обновила рекорд от 19 сентября 2023 года, когда тонна летнего дизтоплива стоила 75 036 рублей.
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Власти РФ предпринимают ряд мер для стабилизации внутреннего топливного рынка. Так, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей. Также Минэнерго и Федеральная антимонопольная служба подписали с рядом из 12 крупнейших нефтекомпаний соглашения о поставках топлива на внутренний рынок.
Правительство России держит на контроле цены на бензин и дизельное топливо в России, а также снабжение внутреннего рынка. Комплекс мер по приоритетному обеспечению российского топливного рынка был представлен на совещании у вице-премьера РФ Александра Новака в начале июня.