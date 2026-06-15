В России продлили разрешение на выпуск топлива по стандартам "Евро-3"

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"Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3". Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, и в мае его действие пролонгировано", - говорится в статье.