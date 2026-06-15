В России продлили разрешение на выпуск топлива по стандартам "Евро-3"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Правительство продлило разрешение отдельным НПЗ выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3".
- Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, и в мае его действие пролонгировано.
- Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Правительство РФ продлило разрешение отдельным нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) выпускать на российский рынок бензин и дизельное топливо с показателями класса "Евро-3", пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на источник.
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"Для предотвращения нехватки топлива правительство разрешило отдельным НПЗ выпускать на внутренний рынок бензин и дизтопливо класса "Евро-5", но с показателями "Евро-3". Такое послабление было разрешено еще осенью 2025 года, и в мае его действие пролонгировано", - говорится в статье.
По словам собеседника издания, под действие данного постановления подпадают НПЗ, заключившие с Минэнерго соглашения о вводе новых установок углубления переработки и имеющих право на получение обратного акциза. Контроль за реализацией механизма возложен на Минэнерго, которому поручили ежемесячно докладывать в правительство о производителях, объемах и технологиях получения такого топлива.
РИА Новости направило запрос в Минэнерго.
Власти РФ и компании принимают все необходимые меры для обеспечения внутреннего рынка топливом, заявлял в начале июня глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский. По его словам, ФАС и Минэнерго подписали ряд соглашений с нефтяными компаниями о поставках топлива на внутренний рынок. Кроме того, до 31 июля сохраняется запрет на экспорт бензина для производителей и непроизводителей и дизельного топлива - для непроизводителей.
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