Рейтинг@Mail.ru
Посол в Казахстане назвал визит Токаева в Москву демонстрацией союзничества - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:42 15.06.2026
Посол в Казахстане назвал визит Токаева в Москву демонстрацией союзничества

Посол Бородавкин назвал визит Токаева в Москву 9 мая демонстрацией союзничества

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал визит казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование 9 мая демонстрацией союзничества.
  • Он отметил эпизод боевого братства казахов и русских во время Великой Отечественной войны, когда лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов первыми водрузили Красное знамя на фасад Рейхстага в Берлине.
АСТАНА, 15 июн - РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал визит казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование 9 мая на фоне угроз нанесения ракетных ударов по российской столице демонстрацией союзничества.
"Особой признательности заслуживает приезд президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Москву на празднование 81-й годовщины Великой Победы. Лидер Казахстана совершил эту поездку на фоне звучавших из-за рубежа угроз о нанесении ракетных ударов по Москве 9 мая и тем самым продемонстрировал подлинное союзническое, братское отношение к России", - сказал Бородавкин на приеме по случаю Дня России в Астане.
Дипломат отметил, что в этой связи в памяти возникает героический эпизод боевого братства казахов и русских, когда лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов первыми водрузили Красное знамя на фасад поверженного Рейхстага в Берлине.
Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время встречи во Дворце Независимости в Астане - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
Путин и Токаев заявили о важности исторического опыта России и Казахстана
28 мая, 13:50
 
В миреМоскваКазахстанРоссияКасым-Жомарт ТокаевАлексей Бородавкин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала