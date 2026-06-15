Посол в Казахстане назвал визит Токаева в Москву демонстрацией союзничества

АСТАНА, 15 июн - РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал визит казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование 9 мая на фоне угроз нанесения ракетных ударов по российской столице демонстрацией союзничества.