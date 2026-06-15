Посол в Казахстане назвал визит Токаева в Москву демонстрацией союзничества

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал визит казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование 9 мая демонстрацией союзничества.
- Он отметил эпизод боевого братства казахов и русских во время Великой Отечественной войны, когда лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов первыми водрузили Красное знамя на фасад Рейхстага в Берлине.
АСТАНА, 15 июн - РИА Новости. Посол России в Казахстане Алексей Бородавкин назвал визит казахстанского лидера Касым-Жомарта Токаева в Москву на празднование 9 мая на фоне угроз нанесения ракетных ударов по российской столице демонстрацией союзничества.
"Особой признательности заслуживает приезд президента Касым-Жомарта Кемелевича Токаева в Москву на празднование 81-й годовщины Великой Победы. Лидер Казахстана совершил эту поездку на фоне звучавших из-за рубежа угроз о нанесении ракетных ударов по Москве 9 мая и тем самым продемонстрировал подлинное союзническое, братское отношение к России", - сказал Бородавкин на приеме по случаю Дня России в Астане.
Дипломат отметил, что в этой связи в памяти возникает героический эпизод боевого братства казахов и русских, когда лейтенант Рахимжан Кошкарбаев и рядовой Григорий Булатов первыми водрузили Красное знамя на фасад поверженного Рейхстага в Берлине.