МИД заявил о террористической сущности Киева после атак в Черном море

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о террористической сущности киевского режима из-за атак на торговые суда, порты и энергетическую инфраструктуру в регионе Черного моря.
- Российская делегация во главе с Панкиным поучаствовала по видеосвязи в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевский режим, атакующий торговые суда, порты и энергетическую инфраструктуру в регионе Черного моря, показывает свою террористическую сущность, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Российская делегация во главе с Панкиным поучаствовала по видеосвязи в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества, сообщил МИД РФ.
"Подчеркнута террористическая сущность киевского режима, не прекращающего атаки на гражданские торговые суда и танкеры c человеческими жертвами, удары по портовой и энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте министерства, посвященном выступлению Панкина на заседании.