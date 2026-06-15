Рейтинг@Mail.ru
МИД заявил о террористической сущности Киева после атак в Черном море - РИА Новости, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:50 15.06.2026 (обновлено: 15:51 15.06.2026)
МИД заявил о террористической сущности Киева после атак в Черном море

МИД отметил террористическую сущность Киева после атак на объекты в Черном море

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замглавы МИД РФ Александр Панкин заявил о террористической сущности киевского режима из-за атак на торговые суда, порты и энергетическую инфраструктуру в регионе Черного моря.
  • Российская делегация во главе с Панкиным поучаствовала по видеосвязи в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевский режим, атакующий торговые суда, порты и энергетическую инфраструктуру в регионе Черного моря, показывает свою террористическую сущность, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.
Российская делегация во главе с Панкиным поучаствовала по видеосвязи в заседании совета министров иностранных дел Организации Черноморского экономического сотрудничества, сообщил МИД РФ.
"Подчеркнута террористическая сущность киевского режима, не прекращающего атаки на гражданские торговые суда и танкеры c человеческими жертвами, удары по портовой и энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте министерства, посвященном выступлению Панкина на заседании.
Турецкий флаг на военном корабле - РИА Новости, 1920, 08.06.2026
Турецкая партия выступила против помощи Украине после атак на суда
8 июня, 09:23
 
Специальная военная операция на УкраинеКиевЧерное мореРоссияВ миреУкраинаАлександр ПанкинОрганизация черноморского экономического сотрудничества
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала