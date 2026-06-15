МИД заявил о террористической сущности Киева после атак в Черном море

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Киевский режим, атакующий торговые суда, порты и энергетическую инфраструктуру в регионе Черного моря, показывает свою террористическую сущность, заявил замглавы МИД РФ Александр Панкин.

"Подчеркнута террористическая сущность киевского режима, не прекращающего атаки на гражданские торговые суда и танкеры c человеческими жертвами, удары по портовой и энергетической инфраструктуре", - говорится в сообщении на сайте министерства, посвященном выступлению Панкина на заседании.