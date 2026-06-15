Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская теннисистка Людмила Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA 500 в Берлине, уступив Элизе Мертенс из Бельгии.
- Матч первого круга завершился со счетом 6:1, 3:6, 0:6 в пользу Мертенс.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче первого круга Самсонова (37-я ракетка мира) уступила Элизе Мертенс (24) из Бельгии со счетом 6:1, 3:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.
Grass Court Championships
15 июня 2026 • начало в 19:10
Завершен
Самсонова впервые в карьере проиграла Мертенс. В двух предыдущих очных встречах она не отдала бельгийке ни одного сета.
Во втором круге Мертенс сыграет с чешкой Николой Бартуньковой (62), которая ранее обыграла россиянку Диану Шнайдер (16).