Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в Берлине

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.

Самсонова впервые в карьере проиграла Мертенс. В двух предыдущих очных встречах она не отдала бельгийке ни одного сета.