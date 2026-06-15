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Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
21:03 15.06.2026 (обновлено: 22:29 15.06.2026)
Самсонова не сумела выйти во второй круг турнира в Берлине

Российская теннисистка Самсонова проиграла в первом круге турнира в Берлине

© Фото : Пресс-служба China OpenРоссийская теннисистка Людмила Самсонова
Российская теннисистка Людмила Самсонова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Пресс-служба China Open
Российская теннисистка Людмила Самсонова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская теннисистка Людмила Самсонова не вышла во второй круг турнира WTA 500 в Берлине, уступив Элизе Мертенс из Бельгии.
  • Матч первого круга завершился со счетом 6:1, 3:6, 0:6 в пользу Мертенс.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российская теннисистка Людмила Самсонова не сумела выйти во второй круг травяного теннисного турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
В матче первого круга Самсонова (37-я ракетка мира) уступила Элизе Мертенс (24) из Бельгии со счетом 6:1, 3:6, 0:6. Продолжительность встречи составила 1 час 46 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
Grass Court Championships
15 июня 2026 • начало в 19:10
Завершен
Элизе Мертенс
2 : 11:66:36:0
Людмила Самсонова
Календарь Турнирная таблица История встреч
Самсонова впервые в карьере проиграла Мертенс. В двух предыдущих очных встречах она не отдала бельгийке ни одного сета.
Во втором круге Мертенс сыграет с чешкой Николой Бартуньковой (62), которая ранее обыграла россиянку Диану Шнайдер (16).
Диана Шнайдер - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Шнайдер проиграла в первом круге турнира в Берлине
Вчера, 19:07
 
ТеннисСпортЛюдмила СамсоноваЭлиз МертенсДиана ШнайдерЖенская теннисная ассоциация (WTA)Берлин (город)
 
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