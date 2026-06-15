Александрова после отказа Потаповой вышла во второй круг турнира в Берлине

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине после победы над Анастасией Потаповой со счетом 6:1.
- Александрова прервала серию из пяти поражений и во втором круге сыграет с Ариной Соболенко.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова после отказа выступающей за Австрию Анастасии Потаповой вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась при счете 6:1 в пользу Александровой, занимающей 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 29 минут.
Россиянка прервала серию из пяти поражений и во втором круге сыграет с белоруской Ариной Соболенко, возглавляющей рейтинг WTA.