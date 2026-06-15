Рейтинг@Mail.ru
Александрова после отказа Потаповой вышла во второй круг турнира в Берлине - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
16:04 15.06.2026
Александрова после отказа Потаповой вышла во второй круг турнира в Берлине

Александрова на отказе Потаповой вышла во второй круг турнира в Берлине

© Фото : Соцсети АлександровойЕкатерина Александрова
Екатерина Александрова - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Соцсети Александровой
Читать в
МАКСДзен
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Екатерина Александрова вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине после победы над Анастасией Потаповой со счетом 6:1.
  • Александрова прервала серию из пяти поражений и во втором круге сыграет с Ариной Соболенко.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Екатерина Александрова после отказа выступающей за Австрию Анастасии Потаповой вышла во второй круг турнира категории WTA 500 в Берлине, призовой фонд которого превышает 1 млн евро.
Встреча завершилась при счете 6:1 в пользу Александровой, занимающей 19-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Спортсменки провели на корте 29 минут.
Россиянка прервала серию из пяти поражений и во втором круге сыграет с белоруской Ариной Соболенко, возглавляющей рейтинг WTA.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA
Вчера, 08:34
 
ТеннисЕкатерина АлександроваАнастасия ПотаповаАрина СоболенкоЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Испания
    Кабо-Верде
    0
    0
  • Теннис
    Завершен
    А. Блинкова
    Т. Престон
    633
    466
  • Теннис
    Завершен
    Э. Мертенс
    Л. Самсонова
    166
    630
  • Футбол
    Завершен
    Бельгия
    Египет
    1
    1
  • Футбол
    2-й тайм
    Саудовская Аравия
    Уругвай
    1
    1
  • Футбол
    16.06 04:00
    Иран
    Новая Зеландия
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала