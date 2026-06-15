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Бублик впервые в карьере сыграет на Кубке Лейвера - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
14:22 15.06.2026 (обновлено: 14:33 15.06.2026)
Бублик впервые в карьере сыграет на Кубке Лейвера

Казахстанский теннисист Бублик впервые в карьере сыграет на Кубке Лейвера

© Пресс-служба ATPКазахстанский теннисист Александр Бублик
Казахстанский теннисист Александр Бублик - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Пресс-служба ATP
Казахстанский теннисист Александр Бублик. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Александр Бублик из Казахстана вошел в состав сборной мира на Кубок Лейвера.
  • Кубок Лейвера пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября, и в турнире не будут участвовать российские теннисисты.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик вошел в состав сборной мира на Кубок Лейвера, сообщается на странице теннисного турнира в соцсети X.
Помимо 11-й ракетки мира, в турнире примут участие американцы Тейлор Фриц (9-й номер рейтинга) и Бен Шелтон (5), а также австралиец Алекс де Минаур (6). В составе сборной Европы выступят испанец Карлос Алькарас (2), немец Александр Зверев (3), чех Якуб Меншик (16) и итальянец Флавио Коболли (10). Остальные участники будут объявлены позднее.
Кубок Лейвера пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября и станет вторым подряд розыгрышем турнира без участия российских теннисистов. Бублик сыграет на Кубке Лейвера впервые.
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