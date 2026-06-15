Бублик впервые в карьере сыграет на Кубке Лейвера

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Александр Бублик из Казахстана вошел в состав сборной мира на Кубок Лейвера.
- Кубок Лейвера пройдет в Лондоне с 25 по 27 сентября, и в турнире не будут участвовать российские теннисисты.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Представитель Казахстана Александр Бублик вошел в состав сборной мира на Кубок Лейвера, сообщается на странице теннисного турнира в соцсети X.
Помимо 11-й ракетки мира, в турнире примут участие американцы Тейлор Фриц (9-й номер рейтинга) и Бен Шелтон (5), а также австралиец Алекс де Минаур (6). В составе сборной Европы выступят испанец Карлос Алькарас (2), немец Александр Зверев (3), чех Якуб Меншик (16) и итальянец Флавио Коболли (10). Остальные участники будут объявлены позднее.