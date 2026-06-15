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Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
08:34 15.06.2026
Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Мирра Андреева осталась на первом месте в чемпионской гонке WTA

© Фото : Сайт WTAМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Сайт WTA
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева осталась на первом месте в чемпионской гонке WTA.
  • В финале "Ролан Гаррос" Мирра Андреева обыграла Майю Хвалиньскую из Польши со счетом 6:3, 6:2.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на первом месте в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Ранее, 6 июня, Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, одержав победу на "Ролан Гаррос". В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. На прошедшей неделе Андреева не участвовала в турнирах.
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Другая россиянка, Диана Шнайдер, опустилась с 12-й на 13-ю строчку. Анна Калинская также потеряла одну позицию и теперь занимает 18-е место. Екатерина Александрова опустилась с 50-й на 51-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 15 июня:
1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4928;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4510;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4496;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 3890;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 3195;
6 (6). Кори Гауфф (США) - 2703;
7 (7). Марта Костюк (Украина) - 2495;
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) - 2410;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 2393;
10 (10). Сорана Кырстя (Румыния) - 1915...
13 (12). Диана Шнайдер (Россия) - 1613...
18 (17). Анна Калинская (Россия) - 1299...
51 (50). Екатерина Александрова (Россия) - 574.
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