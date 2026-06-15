Мирра Андреева сохранила лидерство в чемпионской гонке WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева осталась на первом месте в чемпионской гонке WTA.
- В финале "Ролан Гаррос" Мирра Андреева обыграла Майю Хвалиньскую из Польши со счетом 6:3, 6:2.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева осталась на первом месте в чемпионской гонке Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которой опубликована на официальном сайте организации.
Другая россиянка, Диана Шнайдер, опустилась с 12-й на 13-ю строчку. Анна Калинская также потеряла одну позицию и теперь занимает 18-е место. Екатерина Александрова опустилась с 50-й на 51-ю строчку.
Чемпионская гонка WTA, версия от 15 июня:
1 (1). Мирра Андреева (Россия) - 4928;
2 (2). Арина Соболенко (Белоруссия) - 4510;
3 (3). Елена Рыбакина (Казахстан) - 4496;
4 (4). Элина Свитолина (Украина) - 3890;
5 (5). Джессика Пегула (США) - 3195;
6 (6). Кори Гауфф (США) - 2703;
7 (7). Марта Костюк (Украина) - 2495;
8 (8). Каролина Мухова (Чехия) - 2410;
9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 2393;
10 (10). Сорана Кырстя (Румыния) - 1915...
13 (12). Диана Шнайдер (Россия) - 1613...
18 (17). Анна Калинская (Россия) - 1299...
51 (50). Екатерина Александрова (Россия) - 574.