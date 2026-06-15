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Медведев обошел Джоковича и поднялся на седьмую строчку в рейтинге ATP - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
08:21 15.06.2026 (обновлено: 08:41 15.06.2026)
Медведев обошел Джоковича и поднялся на седьмую строчку в рейтинге ATP

Даниил Медведев поднялся с восьмого на седьмое место в рейтинге ATP

© твиттер Даниила МедведеваДаниил Медведев
Даниил Медведев - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© твиттер Даниила Медведева
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Даниил Медведев поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге ATP.
  • Карен Хачанов потерял три позиции и опустился на 18-ю строчку.
  • Андрей Рублев остался на 13-м месте в рейтинге ATP.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Медведев дошел до полуфинала травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), где уступил поляку Камилу Майхшаку. Представитель Польши стал победителем турнира и прибавил 29 позиций, поднявшись на 47-ю строчку.
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Другой россиянин, Карен Хачанов, потерял три позиции и опустился на 18-ю строчку. Андрей Рублев остался на 13-м месте.
Первую строчку сохранил за собой итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался победивший на "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 15 июня:
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ТеннисСпортРоссияИталияСШАДаниил МедведевКарен ХачановАндрей РублевАссоциация теннисистов-профессионалов (ATP)
 
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