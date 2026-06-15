Медведев обошел Джоковича и поднялся на седьмую строчку в рейтинге ATP

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Даниил Медведев поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге ATP.
- Карен Хачанов потерял три позиции и опустился на 18-ю строчку.
- Андрей Рублев остался на 13-м месте в рейтинге ATP.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Первая ракетка России Даниил Медведев поднялся с восьмой на седьмую строчку в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
На прошедшей неделе Медведев дошел до полуфинала травяного турнира категории ATP 250 в Хертогенбосе (Нидерланды), где уступил поляку Камилу Майхшаку. Представитель Польши стал победителем турнира и прибавил 29 позиций, поднявшись на 47-ю строчку.
Другой россиянин, Карен Хачанов, потерял три позиции и опустился на 18-ю строчку. Андрей Рублев остался на 13-м месте.
Первую строчку сохранил за собой итальянец Янник Синнер. Вторым идет испанец Карлос Алькарас, на третьем месте остался победивший на "Ролан Гаррос" немец Александр Зверев.
Рейтинг ATP, версия от 15 июня:
- 1 (1). Янник Синнер (Италия) - 13500 баллов;
- 2 (2). Карлос Алькарас (Испания) - 9960;
- 3 (3). Александр Зверев (Германия) - 7190;
- 4 (4). Феликс Оже-Альяссим (Канада) - 4390;
- 5 (5). Бен Шелтон (США) - 4070;
- 6 (6). Алекс де Минаур (Австралия) - 4060;
- 7 (8). Даниил Медведев (Россия) - 3810;
- 8 (7). Новак Джокович (Сербия) - 3760;
- 9 (9). Тейлор Фриц (США) - 3635;
- 10 (10). Флавио Коболли (Италия) - 3540...
- 13 (13). Андрей Рублев (Россия) - 2460...
- 18 (15). Карен Хачанов (Россия) - 2280.