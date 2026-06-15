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Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA - РИА Новости Спорт, 15.06.2026
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Теннис
 
08:00 15.06.2026 (обновлено: 08:34 15.06.2026)
Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Россиянка Мирра Андреева поднялась с шестой на пятую строчку в рейтинге WTA

© Фото : Социальные сети Мирры АндреевойМирра Андреева
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Фото : Социальные сети Мирры Андреевой
Мирра Андреева. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мирра Андреева поднялась с шестой на пятую строчку в рейтинге WTA.
  • Екатерина Александрова опустилась с 17-й на 19-ю строчку в рейтинге WTA.
  • Диана Шнайдер и Анна Калинская сохранили свои позиции в рейтинге WTA — 16-е и 20-е места соответственно.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась с шестой на пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее, 6 июня, Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, одержав победу на "Ролан Гаррос". В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. На прошедшей неделе Андреева не участвовала в турнирах, однако благодаря падению на одну строчку американки Аманды Анисимовой она поднялась в рейтинге. Россиянка повторила свой лучший результат - ранее она уже занимала пятое место в рейтинге WTA.
Мирра Андреева - РИА Новости, 1920, 11.06.2026
Андреева снялась с турнира в Берлине после победы на "Ролан Гаррос"
11 июня, 13:55
Другая представительница России, Екатерина Александрова, опустилась с 17-й на 19-ю строчку. Диана Шнайдер сохранила 16-е место, Анна Калинская также осталась на 20-й позиции.
Первой ракеткой мира по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 15 июня:
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Тарпищев раскрыл секрет успеха Андреевой на "Ролан Гаррос"
9 июня, 11:40
 
ТеннисСпортРоссияСШАПольшаАманда АнисимоваМирра АндрееваЕкатерина АлександроваЖенская теннисная ассоциация (WTA)Ролан Гаррос
 
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