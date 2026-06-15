Мирра Андреева поднялась на пятое место в рейтинге WTA

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мирра Андреева поднялась с шестой на пятую строчку в рейтинге WTA.
- Екатерина Александрова опустилась с 17-й на 19-ю строчку в рейтинге WTA.
- Диана Шнайдер и Анна Калинская сохранили свои позиции в рейтинге WTA — 16-е и 20-е места соответственно.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Россиянка Мирра Андреева поднялась с шестой на пятую строчку в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.
Ранее, 6 июня, Андреева в возрасте 19 лет выиграла свой первый турнир Большого шлема, одержав победу на "Ролан Гаррос". В финале Открытого чемпионата Франции россиянка обыграла Майю Хвалиньскую из Польши - 6:3, 6:2. На прошедшей неделе Андреева не участвовала в турнирах, однако благодаря падению на одну строчку американки Аманды Анисимовой она поднялась в рейтинге. Россиянка повторила свой лучший результат - ранее она уже занимала пятое место в рейтинге WTA.
Другая представительница России, Екатерина Александрова, опустилась с 17-й на 19-ю строчку. Диана Шнайдер сохранила 16-е место, Анна Калинская также осталась на 20-й позиции.
Первой ракеткой мира по-прежнему является белоруска Арина Соболенко, второй - представляющая Казахстан уроженка Москвы Елена Рыбакина, третьей - полька Ига Швентек.
Рейтинг WTA, версия от 15 июня:
- 1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) - 9090 очков;
- 2 (2). Елена Рыбакина (Казахстан) - 8143;
- 3 (3). Ига Швентек (Польша) - 6733;
- 4 (4). Джессика Пегула (США) - 6056;
- 5 (6). Мирра Андреева (Россия) - 5751;
- 6 (5). Аманда Анисимова (США) - 5631;
- 7 (7). Кори Гауфф (США) - 4879;
- 8 (8). Элина Свитолина (Украина) - 4315;
- 9 (9). Виктория Мбоко (Канада) - 3670;
- 10 (10). Каролина Мухова (Чехия) - 3388...
- 16 (16). Диана Шнайдер (Россия) - 2458...
- 19 (17). Екатерина Александрова (Россия) - 2411;
- 20 (20). Анна Калинская (Россия) - 2212...
- 37 (35). Людмила Самсонова (Россия) - 1405...
- 90 (85). Анастасия Захарова (Россия) - 828...
- 97 (96). Алина Корнеева (Россия) - 793.