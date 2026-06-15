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Смена климата может вызвать повышение температуры тела, рассказала врач - РИА Новости, 15.06.2026
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15:56 15.06.2026 (обновлено: 15:57 15.06.2026)
Смена климата может вызвать повышение температуры тела, рассказала врач

Павлова: повышение температуры тела на юге может быть реакцией на смену климата

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкОтдыхающие на пляже в Геленджике
Отдыхающие на пляже в Геленджике - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Отдыхающие на пляже в Геленджике. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Повышение температуры тела до 37 градусов в первые дни на юге — это естественная реакция организма на смену климата, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
  • При смене климата рекомендуется избегать долгого пребывания на солнце, пить воду комнатной температуры, не устанавливать кондиционер ниже 25–26 градусов и не использовать жаропонижающие, но обратиться к врачу стоит, если температура поднялась выше 37,5 градуса.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Повышение температуры тела до 37 градусов в первые дни на юге - это не болезнь, а естественная реакция организма на смену климата, рассказала врач общей практики Елена Павлова.
"Резкая смена климата заставляет организм экстренно трансформировать теплообмен. При этом центр терморегуляции в гипоталамусе перестраивается, это может давать сбой. Обычно это длится два-три дня, не сопровождается ознобом, болью и уходит самостоятельно", - сказала Павлова NEWS.ru.
По словам врача, в первые дни на юге лучше избегать долгого пребывания на солнце, пить воду комнатной температуры и не устанавливать кондиционер ниже 25–26 градусов. Она также отметила, что не стоит использовать жаропонижающие, чтобы не мешать естественной адаптации. Срочно обратиться к врачу нужно, если температура поднялась выше 37,5 градуса, добавила Павлова.
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