Смена климата может вызвать повышение температуры тела, рассказала врач

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Повышение температуры тела до 37 градусов в первые дни на юге - это не болезнь, а естественная реакция организма на смену климата, рассказала врач общей практики Елена Павлова.

По словам врача, в первые дни на юге лучше избегать долгого пребывания на солнце, пить воду комнатной температуры и не устанавливать кондиционер ниже 25–26 градусов. Она также отметила, что не стоит использовать жаропонижающие, чтобы не мешать естественной адаптации. Срочно обратиться к врачу нужно, если температура поднялась выше 37,5 градуса, добавила Павлова.