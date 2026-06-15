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Anthropic дали 90 минут на блокировку ИИ-моделей для иностранцев, пишут СМИ - РИА Новости, 15.06.2026
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07:09 15.06.2026 (обновлено: 07:10 15.06.2026)
Anthropic дали 90 минут на блокировку ИИ-моделей для иностранцев, пишут СМИ

FT: США ограничат доступ к новейшим ИИ-моделям Anthropic для иностранцев

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 15.06.2026
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Администрация США предоставила компании Anthropic полтора часа для исполнения указа о блокировке доступа к ее ИИ-моделям для других государств и иностранцев.
  • Белый дом заблокировал доступ к моделям ИИ Anthropic Mythos 5 и Fable 5 для иностранных государств и граждан.
  • Доступ к моделям будет ограничиваться не только за границами США, но и в пределах страны для иностранных граждан.
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Администрация США предоставила компании Anthropic полтора часа для исполнения указа о блокировке доступа к ее ИИ-моделям для других государств и иностранцев, сообщает издание Financial Times со ссылкой на источник, близкий к компании.
Ранее Белый дом заблокировал доступ к самым современным моделям ИИ Anthropic Mythos 5 и Fable 5 для иностранных государств и граждан. По данным портала Axios, в пятницу министр торговли США Говард Латник в письме исполнительному директору Anthropic Дарио Амодеи сообщил, что эти модели будут подлежать экспортному контролю, причем не только за границами США - в пределах страны также будет ограничиваться доступ к моделям для иностранных граждан.
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"Компании Anthropic предоставили 90 минут на выполнение требований, при этом до вынесения постановления ей не сообщили конкретных претензий", - говорится в публикации издания.
Примечательно, что именно агентства, подведомственные министерству торговли США, которое ввело экспортный контроль на ИИ-модели, ранее провели проверки Fable 5 и одобрили ее ввод в эксплуатацию за несколько дней до ее выпуска.
Издание Wall Street Journal в субботу сообщило, что власти США решили ограничить работу передовых ИИ-моделей Anthropic после получения информации от руководства компании Amazon. Исследователи Amazon якобы использовали ряд манипуляций, чтобы заставить модель Fable 5 предоставить им сведения, которые могли быть использованы для серьезных кибератак.
Вскоре после этого представители Белого дома начали проверку этой информации и решили, что основной способ устранить этот риск - предотвратить доступ к инструменту со стороны иностранных правительств, компаний и частных лиц.
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